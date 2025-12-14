जान से मार देंगे…, Pawan Singh को धमकी देने के मामले में बिश्नोई गैंग का बयान, हुआ वायरल

नारी डेस्क: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह बेहद गंभीर है। हाल ही में सामने आई खबरों में दावा किया गया था कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। अब इस पूरे मामले पर बिश्नोई गैंग की तरफ से सफाई सामने आई है, जिसमें इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है।

धमकी मामले पर बिश्नोई गैंग की सफाई

इस विवाद के बीच गैंग से जुड़े बताए जा रहे हरि बॉक्सर की ओर से एक ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में हरि बॉक्सर ने साफ तौर पर कहा है कि पवन सिंह को उनकी गैंग की ओर से कोई कॉल, मैसेज या धमकी नहीं दी गई है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बेवजह जोड़ा जा रहा है।

“सिक्योरिटी पाने के लिए लगाया आरोप?”

ऑडियो मैसेज में हरि बॉक्सर ने यह भी कहा कि हो सकता है पवन सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था हासिल करने के उद्देश्य से इस तरह के आरोप लगाए हों। उनका कहना है कि गैंग को इस विवाद में बिना वजह घसीटा जा रहा है और पवन सिंह की ओर से लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं।

पवन सिंह के बयान को बताया गलत

हरि बॉक्सर ने यह भी आरोप लगाया कि पवन सिंह गैंग के खिलाफ बयान दे रहे हैं और उन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने दोहराया कि गैंग की ओर से किसी तरह की धमकी नहीं दी गई और इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

‘जो करते हैं खुलेआम करते हैं’—ऑडियो में बड़ा दावा

ऑडियो मैसेज के अंत में हरि बॉक्सर ने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो भी करता है, खुलेआम करता है। ऑडियो में यह भी कहा गया कि “सलमान खान के साथ जो काम करेगा, उसे धमकी नहीं दी जाती, बल्कि AK-47 की गोलियों से भून दिया जाता है।” इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हलचल और तेज हो गई है।

क्या थी पवन सिंह को मिली धमकी?

गौरतलब है कि 6 दिसंबर को खबर सामने आई थी कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी भरे मैसेज मिले हैं। इन मैसेज में कथित तौर पर उन्हें कुछ काम बंद करने और सलमान खान के साथ काम न करने की चेतावनी दी गई थी। धमकी मिलने के समय पवन सिंह मुंबई में मौजूद थे।

धमकी के बावजूद बिग बॉस 19 के फिनाले में पहुंचे पवन सिंह

धमकी की खबर सामने आने के अगले ही दिन पवन सिंह ने सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ के ग्रैंड फिनाले में गेस्ट के तौर पर शिरकत की थी। इसके बाद से ही यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया और अब वायरल ऑडियो ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है।

जांच का इंतजार

फिलहाल यह साफ नहीं है कि धमकी असली थी या किसी ने गैंग के नाम का गलत इस्तेमाल किया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी।

लेकिन इतना तय है कि यह विवाद पवन सिंह और बिश्नोई गैंग दोनों के लिए चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है।

