सास-बहू हो या बेटी, Pataudi खानदान की औरतों में एक खासियत, शर्मिला टैगोर ने मानी थी सासू मां की शर्त

नारी डेस्कः शर्मिला टैगोर ने पटौदी नवाब मंसूर अली खान से शादी की थी ये शादी इंटरकास्ट मैरिज थी इसलिए लोगों को लगता था कि ये शादी लंबा नहीं चलेगी लेकिन शर्तों पर हुई इस शादी ने ताउम्र रहने वाला रिश्ता निभाया। प्यार के लिए हिंदू से मुस्लिम बनी शर्मिला ने शादी के लिए अपनी सासू मां की रखी शर्त भी मानी चलिए यहीं पुराना किस्सा एक बार फिर उनके बर्थ डे के मौके पर शेयर करते हैं।

सासू मां ने रखी एक शर्त और 7 फ्रिजों का प्यार

दरअसल ये शादी एकदम से नहीं हुई बल्कि दोनों ही परिवारों ने जल्दी से हामी नहीं भरी थी। वहीं शर्मिला की सासू मां यानि मंसूर अली खान की अम्मी साजिदा सुल्तान ने एक शर्त रखी थी कि अगर शर्मिला अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लें, तभी दोनों की शादी हो सकती है। ऐसे में शर्मिला ने मंसूर अली खान के प्यार के लिए ये शर्त मान ली और इस्लाम धर्म कुबूल कर लिया और शर्मिला बेगम आयशा सुल्ताना बन गईं। हालांकि पहले शर्मिला को मनाने के लिए पटौदी नवाब ने खूब पापड़ बेले थे। शर्मिला को मनाने के लिए मंसूर अली ने कभी गुलाब तो कभी खानदानी फ्रिज भेजे थे। शर्मिला के लिए मंसूर ने एक-एक कर 7 फ्रिज भी भेजे थे तब जाकर शर्मिला ने हां की थी। उस समय ये फ्रिज बड़े खानदानों की निशानी माने जाते थे। बस उनके भेजे फ्रिजों का आगे शर्मिला अपना दिल हार गई हालांकि लोग शर्ते लगाते थे कि ये शादी कुछ ही सालों में टूट जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको ये जोड़ी कैसी लगती थी हमें बताना ना भूलें।



पटौदी परिवार की औरतों ने की इंटरकास्ट मैरिज

पटौदी खानदान के परिवार में लगभग सभी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इंटरकास्ट वेडिंग की। फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो या फिर उनकी बेटी सोहा अली खान...बंगाली हिंदू परिवार से होते हुए शर्मिला टैगोर ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवाब पटौदी मंसूर अली खान से शादी की थी। जिसके लिए उन्होंने अपना धर्म भी बदला और नाम भी। शर्मिला टैगोर ने पटौदी खानदान के नवाब से शादी की थी और इस शादी के लिए वह धर्म बदलकर आयशा सुल्ताना बन गई थी हालांकि पटौदी फैमिली से जुड़ी ज्यादातर महिलाओं ने इंटरकास्ट वेडिंग ही की है।

शर्मिला की शादी तो इंटरकास्ट है उनके बच्चों की शादी भी वैसी ही रही। शर्मिला की तरह ही उनके बेटे सैफ अली खान की शादी करीना कपूर से हुई है, जो पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह सिख परिवार से ताल्लुक रखती थी जबकि उनकी बेटी सोहा अली खान की शादी कुणाल खेमू से हुई है, जो एक कश्मीरी पंडित हैं। शर्मिला खुद बंगाली परिवार से थी उनके पिता बंगाली थे और मां असम से थी। शादी के बाद खुद मुस्लिम बनीं। उनके परिवार ने इस बात की मिसाल दी कि सब एकसाथ मिलकर कैसे रहे।