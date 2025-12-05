मिजोरम के पूर्व राज्यपाल का हुआ निधन, 73 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

नारी डेस्क : नई दिल्ली में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के पति और BJP सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे। उनके निधन पर राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में शोक की लहर है।

सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील बने, मिजोरम के सबसे युवा राज्यपाल

1986 में मात्र 34 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील घोषित किए गए स्वराज कौशल ने 1990 से 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल के रूप में सेवा की। इस दौरान वे देश के सबसे युवा राज्यपाल बने और उत्तर-पूर्व क्षेत्र की विद्रोह समस्या पर विशेषज्ञता हासिल की।

निधन की खबर पर शोक की लहर

स्वराज कौशल के निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और कानूनी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। ताल कटोरा रोड स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और पूर्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई प्रमुख नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। BJP नेता सतीश उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर उनके राष्ट्रसेवा में समर्पण और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की।

अंतिम संस्कार और शोक संवेदनाएं

स्वराज कौशल का अंतिम संस्कार शाम साढ़े 4 बजे दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर संपन्न हुआ। इसमें परिवार और निकटजन उपस्थित रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उनके निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल जी के निधन की खबर दुखद है। उनका सार्वजनिक जीवन और विधि के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। दुःख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं सांसद बांसुरी स्वराज जी और उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को संबल प्रदान करें।