सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने राजनीति में की एंट्री, भाई को याद कर निकले आंसू

  • Updated: 14 Oct, 2025 03:24 PM
सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने राजनीति में की एंट्री, भाई को याद कर निकले आंसू

नारी डेस्क:  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने रविवार को पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। भाकपा-माले ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम को पटना जिले के दीघा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। दिव्या 15 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। हालांकि इस दौरान वह अपने भाई की याद में भावुक हो गई। 

दिव्या गौतम एनडीटीवी के साथ बातचीत करते हुए कहा- सुशांत सिंह राजपूत अपने काम की वजह से एक नाम थे, लेकिन भाई-भतीजावाद या नेपोटिज्म की वजह से नहीं। मैंने उनसे यह भी सीखा कि आपको अपने पैशन के लिए जीना चाहिए। दिव्या ने भावुक होते हुए कहा-  सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय हुआ या नहीं, यह जनता तय करेगी।  दिव्या गौतम की शैक्षणिक पृष्ठभूमि विशिष्ट रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने जनसंचार में विशेषज्ञता हासिल की और कॉलेज टॉपर रहीं। 

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, दिव्या ने पटना महिला कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना पेशेवर सफर शुरू किया, जहां उन्होंने तीन साल से ज़्यादा समय तक पढ़ाया। शिक्षा और सक्रियता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके विश्वविद्यालय के दिनों में ही स्पष्ट हो गई थी, जहां वे भाकपा (माले) से संबद्ध छात्र संगठन, अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) की एक जानी-मानी सदस्य बन गईं। उनकी शैक्षिक उपलब्धियां पटना से परे भी फैली हुई हैं। जैसा कि उनके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल से पता चलता है, दिव्या ने बिट्स पिलानी से मानविकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और प्रतिष्ठित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई से महिला अध्ययन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 

दिव्या का राजनीतिक जीवन 2012 में शुरू हुआ जब उन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आइसा की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जहां वे उपविजेता रहीं। 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, दिव्या को बिहार सरकार के अधीन आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि, उन्होंने यह पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपना समय शोध और जमीनी स्तर की सामाजिक पहलों में लगाना चुना। वर्तमान में, वह जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ)-योग्य पीएचडी स्कॉलर के रूप में अपनी शैक्षणिक यात्रा जारी रखे हुए हैं और शिक्षा, सक्रियता और जनसेवा के प्रति अपने जुनून को अपनी नई राजनीतिक भूमिका में समाहित कर रही हैं।
 

