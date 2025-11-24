02 DECTUESDAY2025 8:42:44 PM
बेहद बुरी खबर: फिल्म इंडस्टरी ने खो दिया ही-मैन को, सुपरस्टार धर्मेंद्र का 89 की उम्र में हुआ निधन

  • Updated: 24 Nov, 2025 01:40 PM
बेहद बुरी खबर: फिल्म इंडस्टरी ने खो दिया ही-मैन को, सुपरस्टार धर्मेंद्र का 89 की उम्र में हुआ निधन

नारी डेस्क: फिल्म जगत के लिए बेहद ही बुरी खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 90वें बर्थडे से पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ दिन पहले उन्हें दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसके बाद उनका घर में इलाज चल रहा था। एक्टर को कथित तौर पर वेंटिलेटर पर रखा गया था, क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके निधन की खबर ने लाखों- करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया। 

धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे स्थायी और प्रिय सितारों में से एक थे। उनका जन्म 1935 में पंजाब में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के माध्यम से की थी। 1950 के दशक के अंत में, फिल्मफेयर पत्रिका ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस के सहयोग से हिंदी सिनेमा के लिए नए चेहरे खोजने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया। धर्मेंद्र ने प्रतियोगिता में भाग लिया और 1958 में अपने आकर्षक रूप और प्राकृतिक आकर्षण के लिए विजेता चुने गए। इस जीत ने उनके लिए फिल्म उद्योग के द्वार खोल दिए। इसी प्रतिभा खोज ने बाद में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक राजेश खन्ना को खोज निकाला।

धर्मेंद्र अपने आकर्षक रूप, भावनात्मक गहराई और सहज स्क्रीन उपस्थिति के साथ जल्द ही प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें रोमांस, एक्शन और कॉमेडी तीनों में समान रूप से उत्कृष्टता हासिल करने में सक्षम बनाया। उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फ़िल्मों में 'फूल और पत्थर' शामिल है, जिसने उन्हें एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया, और 'शोले', जिसमें उनके प्यारे, मजाकिया वीरू के किरदार ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। 'चुपके-चुपके' में उनकी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग देखने को मिली, वहीं 'यादों की बारात' जैसी एक्शन से भरपूर फ़िल्मों ने उन्हें एक सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड हीरो के रूप में स्थापित किया। अपने सिनेमाई करियर के अलावा, धर्मेंद्र की विनम्रता और करिश्मा ने उन्हें पर्दे पर और पर्दे के पीछे, दोनों जगह एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है।

