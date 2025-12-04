स्टीम्ड कोकोनट Cupcake

नारी डेस्क : यह कपकेक पारंपरिक बेकिंग की बजाय स्टीमिंग के जरिए बनाया जाता है, जिससे यह मुलायम और नम रहता है। इसमें दही और घी का उपयोग इसे क्रिमी बनाता है, जबकि सूजी, मैदा और नारियल से इसका स्वाद और टेक्सचर और भी बढ़ जाता है। उपरी हिस्से पर सजाया गया बादाम-पिस्ता और सूखा नारियल इसे देखने में भी आकर्षक बनाता है। यह हल्का मीठा स्नैक या सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट है।

Servings - 6

सामग्री

दही – 60 ग्राम

घी – 45 मिलीलीटर

पाउडर शुगर – 70 ग्राम

मैदा – 70 ग्राम

सूजी – 40 ग्राम

सूखा नारियल – 15 ग्राम

नमक – 1/4 चम्मच

बेकिंग पाउडर – 1/2 चम्मच

बेकिंग सोडा – 1/4 चम्मच

इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच

दूध – 120 मिलीलीटर

बादाम-पिस्ता – 1 बड़ा चम्मच

सूखा नारियल (सजावट के लिए) – 1 बड़ा चम्मच

विधि

1. एक बाउल में 60 ग्राम दही, 45 मिलीलीटर घी और 70 ग्राम पाउडर शुगर डालें। अच्छी तरह से फेंट लें।

2. इसमें 70 ग्राम मैदा, 40 ग्राम सूजी, 15 ग्राम सूखा नारियल, 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 120 मिलीलीटर दूध डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें।

3. तैयार घोल को केले के पत्तों से बने कप में डालें। ऊपर से बादाम-पिस्ता और सूखा नारियल डालें।

4. कपों को स्टीमर में रखें, ढककर 30–35 मिनट तक स्टीम करें। फिर स्टीमर से निकाल लें।

5. गरमा गरम सर्व करें।

