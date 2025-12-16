17 DECWEDNESDAY2025 6:31:29 PM
Ginger ब्रेड कपकेक्स

नारी डेस्क : सर्दियों के मौसम में मसालों की खुशबू और मीठा स्वाद मन को सुकून दे देता है। जिंजर ब्रेड कपकेक्स एक ऐसा ही खास डेज़र्ट है, जिसमें दालचीनी, सोंठ, जायफल और लौंग का परफेक्ट फ्लेवर मिलता है। ये सॉफ्ट, मॉइश्चर से भरपूर कपकेक्स क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग और कैरामेल टॉपिंग के साथ हर फेस्टिव मौके को और भी खास बना देते हैं। चाय या कॉफी के साथ इन्हें सर्व करें और घर पर बेकरी जैसा स्वाद पाएं।

Servings - 6

सामग्री (INGREDIENTS)

कपकेक्स के लिए

बिना नमक वाला मक्खन – 100 ग्राम

ब्राउन शुगर – 150 ग्राम

दही – 110 ग्राम

वनीला एसेंस – 1 टीस्पून

मोलासेस – 2 टेबलस्पून

मैदा – 180 ग्राम

बेकिंग पाउडर – 1/2 टीस्पून

बेकिंग सोडा – 1/4 टीस्पून

दालचीनी पाउडर – 1/2 टीस्पून

लौंग पाउडर – 1/4 टीस्पून

जायफल पाउडर – 1/4 टीस्पून

सोंठ (सूखा अदरक) पाउडर – 1 टीस्पून

नमक – 1/8 टीस्पून

दूध – 250 मिलीलीटर

सिरका – 1/2 टीस्पून

फ्रॉस्टिंग के लिए

बिना नमक वाला मक्खन – 100 ग्राम

पिसी हुई चीनी – 150 ग्राम

क्रीम चीज़ – 100 ग्राम

वनीला एसेंस – 1/2 टीस्पून

कैरामेल सॉस – 2 टेबलस्पून

डेकोरेशन के लिए

शुगर मैन

शुगर लीव्स

शुगर स्टार

शुगर ट्री

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि (PREPARATION)

1. एक बाउल में 100 ग्राम बिना नमक वाला मक्खन डालें और व्हिस्कर से हल्का झागदार होने तक फेंटें।

2. इसमें 150 ग्राम ब्राउन शुगर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब दही, वनीला एसेंस और मोलासेस डालें और फिर से फेंटें।

3. अब मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी पाउडर, लौंग पाउडर, जायफल पाउडर और सोंठ पाउडर डालें। सभी सूखी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं।

4. इसमें दूध और सिरका डालकर स्मूद बैटर बनने तक फेंटें। तैयार मिश्रण को कपकेक मोल्ड्स में डालें।

5. ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और कपकेक्स को 25–30 मिनट तक बेक करें। बेक होने के बाद बाहर निकालकर ठंडा होने दें।

6. फ्रॉस्टिंग के लिए एक बाउल में मक्खन और पिसी चीनी डालकर क्रीमी होने तक फेंटें।

7. अब इसमें क्रीम चीज़ और वनीला एसेंस डालें और हल्का व फूला हुआ होने तक फेंटें।

8. ठंडे कपकेक्स पर तैयार फ्रॉस्टिंग डालें। ऊपर से कैरामेल सॉस डालें और शुगर मैन, शुगर लीव्स, शुगर स्टार और शुगर ट्री से सजाएं।

9. स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कपकेक्स परोसें और आनंद लें।

