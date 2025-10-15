15 OCTWEDNESDAY2025 2:24:53 PM
सोनाक्षी सिन्हा ने अपने प्यार और देसी ठाठ से लूटी सारी लाइमलाइट, अनारकली सूट में दिखीं रॉयल ब्यूटी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Oct, 2025 12:27 PM
नारी डेस्क:  त्यौहारों का मौसम आते ही बॉलीवुड में एक बार फिर पार्टी और ग्लैमर का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इस बार सारी हसीनाओं के बीच एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा  सोनाक्षी सिन्हा। अपनी सादगी और प्यार भरे अंदाज से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। फैशन डिजाइनर विक्रम फडनीस ने इंडस्ट्री में 35 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें तमाम सितारों ने शिरकत की। लेकिन जैसे ही सोनाक्षी अपने पति जहिर इकबाल के साथ पहुंचीं, सबकी निगाहें उन पर ठहर गईं। उन्होंने पूरे समय अपने पति का हाथ थामे रखा, मानो दुनिया को बता रही हों कि ये रिश्ता सिर्फ फिल्मी नहीं, सच्चे प्यार से बना है। माथे पर सिंदूर और चेहरे की चमक उनके इस प्यार को और गहराई दे रही थी।

अनारकली सूट में रॉयल लुक

सोनाक्षी ने इस मौके पर रेड और गोल्डन कलर का अनारकली सूट पहना, जिसमें वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही थीं। इस सूट पर सुनहरे धागों से किए गए बारीक काम और फूल-पत्तियों के डिज़ाइन ने इसे और भी खास बना दिया। सूट की फ्लोई फॉल और एलिगेंट कट ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

दुपट्टे से दिखाई अदाएं

सोनाक्षी ने अपने पारंपरिक लुक को पूरा करने के लिए लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा, जिसके बॉर्डर पर मोटा गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क था। ये दुपट्टा उनके पूरे लुक को रॉयल और क्लासिक टच दे रहा था।

 झुमके और जूती ने बढ़ाया ग्लैमर

उन्होंने गोल्डन झुमके पहनकर अपने लुक को कंप्लीट किया, जबकि गले में किसी भी तरह का हैवी ज्वेलरी न पहनना उनके मिनिमल एलेगेंस को दर्शा रहा था। पैरों में उन्होंने रेड जूती पहनी, जिस पर भी सूट की तरह बारीक काम हुआ था। हील्स की जगह जूती पहनना उनके कम्फर्ट और इंडियन टच दोनों को दिखा गया।

 प्यार और स्टाइल दोनों में परफेक्ट

कैमरे के सामने आते वक्त सोनाक्षी और जहिर की जोड़ी सबसे अलग नजर आई। सोनाक्षी ने जिस तरह मुस्कुराते हुए अपने पति का हाथ थामा, वो पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके चेहरें पर प्यार और आत्मविश्वास का जो नूर था, उसने साफ कर दिया कि स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और रिश्तों की सच्चाई में बसता है।

 सोनाक्षी सिन्हा का यह लुक और उनका पति के साथ रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एक्ट्रेस ने यह साबित कर दिया कि फैशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी असलियत और भावनाओं को दिखाने का तरीका भी हो सकता है।
 

 

