चांदी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, पहली बार 2 लाख के पार हुआ Silver

नारी डेस्क: सोने की कीमतों में आई तेजी के बीच चांदी ने तो लंबी छलांग लगा दी है। मजबूत इन्वेस्टर डिमांड और पॉजिटिव ग्लोबल ट्रेंड्स के चलते शुक्रवार को चांदी की कीमतों में तेजी आई और यह पहली बार फ्यूचर ट्रेड में रिकॉर्ड 2 लाख रुपये प्रति किलो के लेवल को पार कर गई।



मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च डिलीवरी के लिए सफेद धातु फ्यूचर्स में लगातार चौथे दिन तेजी आई और यह 1,420 रुपये या 0.71 प्रतिशत बढ़कर 2,00,362 रुपये प्रति किलो के लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया। इंटरनेशनल मार्केट में, कॉमेक्स चांदी फ्यूचर्स बढ़कर USD 64.74 प्रति औंस के नए पीक पर पहुंच गई।



दोपहर 2:50 बजे, सफेद धातु Rs 1293 या 0.65 परसेंट बढ़कर 2,00,235 पर थी। यह Rs 2,00,362 के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई। पिछले साल 31 दिसंबर को स्पॉट चांदी की कीमतें 85,851 रुपये प्रति किलो थीं। इस बार तो चांदी ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। विशेषज्ञों नेभविष्य वाणी की थी कि बढ़ी हुई मांग और ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते एमसीएक्स चांदी इस साल के अंत तक 2 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर को पार कर सकती है।