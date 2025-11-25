स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल की फोटो की डिलीट, शादी टलने की वजह पिता की बीमारी या कुछ और...

नारी डेस्क : क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी को लेकर अचानक आई खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लगभग 5 साल से रिलेशनशिप में रहने वाले इस कपल की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन अचानक शादी टाल दी गई।

सोशल मीडिया पर बढ़ी अफवाहें

शादी टलते ही सोशल मीडिया पर कई अफवाहें उड़ीं। कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि स्मृति मंधाना ने अपनी शादी और सगाई से जुड़े सभी वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिए हैं, और पलाश मुच्छल को भी अनफॉलो कर दिया है।

@AnilYadavmedia ने इस बारे में लिखा: "स्मृति मंधाना ने अपनी शादी और सगाई से रिलेटेड सभी वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम से हटा दिए हैं। मंगेतर पलाश मुच्छल के भी सभी फोटो डिलीट कर दिए गए हैं। हालांकि, यह शादी पिता की बीमारी की वजह से नहीं रद्द हुई है। खेला कुछ और है। अब यह शादी शायद कभी नहीं होगी।" हालांकि, कपल की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।

स्मृति मंधाना ने अपनी शादी और सगाई से रिलेटेड सभी वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिए हैं,

मंगेतर पलाश मुच्छल के भी सभी फोटो डिलीट कर दिए हैं,



मैंने पहले ही कहा था,

ये शादी पिता की बीमारी की वजह से नहीं रद्द हुई है,

खेला कुछ और है,

अब ये शादी शायद कभी नहीं होगी, pic.twitter.com/iM2FHe0l4h — ANIL (@AnilYadavmedia1) November 24, 2025

असली वजह: परिवार और स्वास्थ्य

सच्चाई यह है कि स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके चलते क्रिकेटर ने फैसला किया कि जब तक उनके पिता ठीक नहीं हो जाते, शादी नहीं होगी। इसके अलावा, खबर आई कि पलाश मुच्छल को एसिडिटी और वायरल संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसी बीच राहत की बात यह है कि स्मृति मंधाना अभी भी पलाश को फॉलो कर रही हैं, जिससे ये साफ हो गया कि कपल में कोई दरार नहीं आई।

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया यूजर्स इस विषय पर दो राय में बंटे नजर आए: कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देना सही नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि इस जोड़ी को लोगों की नजर लग गई है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए सच्चाई सामने आने में थोड़ा समय लग सकता है।

