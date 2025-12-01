02 DECTUESDAY2025 8:40:34 PM
सर्दी में स्किन पर दिखें ये पपड़ी जैसे निशान तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही पड़ेगी भारी!

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 01 Dec, 2025 07:29 PM
नारी डेस्कः सर्दी के मौसम में स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती है लेकिन इन समस्याओं में स्किन सिरोसिस होना सबसे गंभीर त्वचा रोग है क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होता लेकिन इसे सही समय पर पहचानकर और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव करके काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सर्दी में उखड़ी या पपड़ीदार स्किन नजर आए तो नजरअंदाज ना करें। सर्दी में होने वाली इस दिक्कत में मॉइस्चराइजिंग और बेलेंस डाइट दोनों ही बहुत जरूरी है। माइस्चराइजिंग नमी बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

स्किन सिरोसिस क्या है? Skin Cirrhosis

स्किन सिरोसिस एक त्वचा संबंधी समस्या है जिसमें त्वचा अत्यधिक सख्त, मोटी और खुरदरी हो जाती है। इसे अक्सर उम्र बढ़ने, पोषण की कमी या कुछ अंतर्निहित बीमारियों जैसे लिवर या ऑटोइम्यून रोगों से जोड़ा जाता है। इस समस्या में त्वचा पर लचीलापन कम हो जाता है और त्वचा का रंग फीका या पीला भी दिख सकता है। समस्या ज्यादा हो तो त्वचा पर कटाव और इचिंग की समस्या होती है। त्वचा मोटी धरधरी हो जाती है। 

सर्दियों में क्यों बढ़ती है तकलीफ?

सर्दियों के मौसम में  हवा में नमी कम हो जाती है और त्वचा का प्राकृतिक तेल (सेबम) कम हो जाता है। स्किन सिरोसिस वाले लोग पहले ही सूखी और खुरदरी त्वचा से जूझ रहे होते हैं इसलिए ठंड और ठंडी हवा उनकी त्वचा को और अधिक परेशान कर देती है। इसके कारण त्वचा में खुजली, दरारें और जलन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत होती है। ये समस्या ज्यादातर सिर की चमड़ी, कोहनियों, हथेली, घुटनों में अधिक होती है। 
स्किन सिरोसिस के लक्षण

त्वचा का मोटा और खुरदरा होना।
त्वचा पर खुजली और जलन।
त्वचा का रंग फीका, पीला या लाल होना।
जोड़ों के आसपास या हाथ-पैरों की त्वचा में खिंचाव और दर्द।
गंभीर मामलों में त्वचा पर छोटे-छोटे दरार या घाव।

स्किन सिरोसिस का उपचार और देखभाल

मॉइस्चराइजिंगः रोजाना मलाईदार या ऑयली लोशन का उपयोग करें। शुष्क हिस्सों पर विशेष ध्यान दें।
गर्म पानी से स्नानः बहुत गर्म पानी त्वचा को और सूखा करता है, इसलिए हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें।
मुलायम साबुनः harsh soaps से बचें; mild या fragrance-free soaps इस्तेमाल करें।
डॉक्टर की सलाहः यदि समस्या गंभीर है या बढ़ रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से जांच कराएं।
ओमेगा-3 और विटामिनः मछली, अलसी, अखरोट और हरी सब्ज़ियों का सेवन त्वचा को अंदर से नमी देने में मदद करता है।

स्किन सिरोसिस में बचाव और सावधानियां बहुत जरूरी 

सर्दियों में हवा और ठंड से बचावः हाथ और पैर ढक कर रखें, स्कार्फ और दस्ताने पहनें।
हाइड्रेशनः दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें।
अत्यधिक धूप और हीटिंग डिवाइस से बचेंः heater या open fire के पास लंबा समय न बिताएं।
त्वचा पर खरोंच से बचेंः खुजली होने पर हल्के तरीके से ही क्रीम लगाएं। अगर समस्या हाथों में है तो कठोर साबुन का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि इससे त्वचा और खराब होगी। 
कपड़ेः ऊनी या कठोर कपड़े त्वचा पर रगड़ डालते हैं, इसलिए सूती और मुलायम कपड़े पहनें।

सर्दियों में स्किन सिरोसिस के लिए 7-दिन का घरेलू प्लान

दिन 1: हाइड्रेटिंग शुरुआत

सुबह: गुनगुने पानी से हल्का स्नान, साबुन कम इस्तेमाल करें।
मॉइस्चराइज़र: बाद में तुरंत मलाईदार या ऑयली लोशन लगाएँ।
आहार: खूब पानी पिएँ और ताजे फल-सब्ज़ियां खाएं।

दिन 2: तेल की मालिश

रात में सोने से पहले हल्का नारियल या बादाम तेल लगाएँ।
10-15 मिनट हल्की मालिश करें, फिर सो जाएँ।
यह त्वचा में नमी बनाए रखेगा और खुरदरापन कम करेगा।

दिन 3: हल्का एक्सफोलिएशन

त्वचा को बहुत ज़्यादा रगड़े बिना हल्का स्क्रब या बेसन-पानी का पैक लगाएँ।
इससे मृत त्वचा हटेगी और मॉइस्चराइज़र बेहतर काम करेगा।

दिन 4: विटामिन रिच फूड

आहार में ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल करें—मछली, अलसी, अखरोट।
हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ और विटामिन C युक्त फल खाएँ।
यह त्वचा को अंदर से नमी और पोषण देगा।

दिन 5: अतिरिक्त मॉइस्चराइजिंग

दिन में दो बार मॉइस्चराइज़र लगाएँ।
हाथ-पैर के सूखे हिस्सों पर थोड़ी ज्यादा क्रीम या तेल लगाएँ।
बाहर जाने पर दस्ताने और गर्म कपड़े पहनें।

दिन 6: हर्बल पैक

ओट्स और शहद का पैक बनाकर 15-20 मिनट त्वचा पर लगाएँ।
यह खुजली और जलन को कम करेगा और त्वचा को मुलायम बनाएगा।

दिन 7: रिलैक्स और सुरक्षा

लंबे और गर्म शावर से बचें, हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें।
त्वचा को लगातार हाइड्रेट रखें और किसी भी खुजली या दरार पर तुरंत मॉइस्चराइज़र लगाएँ।
बाहर जाते समय स्कार्फ, दस्ताने और मुलायम कपड़े पहनें।

ये टिप्स भी याद रखें...

साबुन और हॉट वॉटर से बचें।
दिनभर पर्याप्त पानी पीएं।
लगातार मॉइस्चराइजिंग करना सबसे ज़रूरी है।
 

