सिर्फ 1-2 दिन में ही Periods हो जाते खत्म तो Expert ने बताया इसे सबसे खराब

नारी डेस्क : अगर आपके पीरियड का फ्लो कम हो गया है और यह सिर्फ 1–2 दिन में खत्म हो जाता है, तो इसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। कई महिलाएं अपनी पीरियड्स की सेहत पर ध्यान नहीं देतीं। धीरे-धीरे उनके पीरियड्स के दिन और ब्लड फ्लो दोनों कम होने लगते हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज कर देती हैं। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बताती हैं कि यह आगे चलकर प्रेग्नेंसी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

क्यों होती है प्रेग्नेंसी में दिक्कत?

डॉक्टर कहती हैं कि हाइपोमेनोरिया यानी पीरियड में कम ब्लड फ्लो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की हेल्थ को दर्शाता है। गर्भ ठहरने के लिए एंडोमेट्रियम का नॉर्मल साइज और हेल्दी होना जरूरी है, ताकि भ्रूण सही तरीके से इम्प्लांट हो सके। कम दिनों में खत्म होने वाला पीरियड और कम ब्लड फ्लो कंसीव करने में दिक्कत पैदा कर सकता है।

कब तुरंत डॉक्टर की सलाह लें

डॉक्टर बताती हैं कि पीरियड में कम फ्लो या सिर्फ 1–2 दिन में खत्म होने की समस्या तब होती है जब हार्मोनल इश्यू हो, लंबे समय से कोई इंफेक्शन चल रहा हो, अत्यधिक तनाव हो, या किसी तरह की सर्जरी की हिस्ट्री हो। इन वजहों से एंडोमेट्रियल लाइनिंग पतली हो जाती है और पीरियड का फ्लो कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सलाह देते हैं कि हिस्टेरोस्कोपी (दूरबीन जांच) करवाकर पता किया जाए कि अंदर कोई समस्या तो नहीं है।

पीरियड को सही करने के लिए जरूरी उपाय

संतुलित और पौष्टिक आहार लें

हरी सब्ज़ियां, फल, दलहन और अनाज खाएं।

आयरन और विटामिन बी12 युक्त चीज़ें शामिल करें, जैसे पालक, बीन्स, अंडा, मछली।

ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले आहार, जैसे अखरोट, अलसी और मछली, सूजन और दर्द कम करने में मदद करते हैं।

नियमित व्यायाम करें

योग, पैदल चलना, दौड़ना और हल्की एक्सरसाइज पीरियड को नियमित रखने में मदद करती हैं।

खासकर योग की कुछ आसानास जैसे भुजंगासन, वृक्षासन और पवनमुक्तासन लाभदायक हैं।

पर्याप्त नींद और तनाव नियंत्रण

रोजाना 7–8 घंटे नींद लें।

ध्यान (Meditation) और प्राणायाम तनाव कम करने और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

पानी और हाइड्रेशन

दिनभर पर्याप्त पानी पिएं।

हाइड्रेटेड रहने से ब्लोटिंग कम होती है और पीरियड में दर्द भी कम होता है।

अनियमित पीरियड की स्थिति में डॉक्टर से जांच

अगर पीरियड लगातार 1–2 दिन में खत्म हो जाते हैं, या फ्लो बहुत कम है, तो गाइनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें।

डॉक्टर हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या हिस्टेरोस्कोपी के जरिए जांच कर सकते हैं।

कुछ हर्बल उपाय (सावधानी के साथ)

अदरक की चाय, पुदीना, दालचीनी और तुलसी का सेवन कुछ महिलाओं में दर्द और ब्लड फ्लो को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

हर्बल उपायों को अपनाने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।

1–2 दिन में खत्म होने वाले पीरियड और कम ब्लड फ्लो को हल्के में न लें। यह सिर्फ पीरियड की समस्या नहीं, बल्कि प्रेग्नेंसी और हार्मोनल स्वास्थ्य की चेतावनी हो सकती है। समस्या गंभीर होने से पहले गाइनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है।