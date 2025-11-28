02 DECTUESDAY2025 8:21:55 PM
कर्ज से मुक्ति चाहिए? तो महादेव के इस मंदिर में झुकाएं सिर, यहां हर मनोकामना होती है पूरी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Nov, 2025 12:39 PM
नारी डेस्क : कर्ज का बोझ केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे समय में मेहनत और योजना के साथ-साथ कई लोग आध्यात्मिक सहारे की तलाश भी करते हैं। उज्जैन में स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर ऐसा ही पवित्र स्थल है, जिसे कर्ज मुक्ति और आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है।

कहां स्थित है यह मंदिर?

ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर शिप्रा नदी के शांत तट पर, वाल्मीकि धाम क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर वृटवृक्ष के तने में बना है और त्रेतायुग से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहां भगवान शिव के साथ पूरा शिव परिवार भी विराजमान है, जिससे यह मंदिर आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है।

PunjabKesari

कर्ज मुक्ति की विशेष मान्यता

मंदिर में आकर भक्त विश्वास के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर के आचार्य और साधु संत बताते हैं कि व्यापार में घाटा, नौकरी छूटना, लोन (कर्ज) या अन्य आर्थिक तंगी झेल रहे लोग यहां आकर विशेष पूजा कराते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति न केवल मानसिक शांति पाता है, बल्कि उसके कर्ज का बोझ भी कम होने लगता है।

शनिवार और मंगलवार को होती है 'पीली पूजा'

ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में कर्ज मुक्ति के लिए विशेष रूप से पीली पूजा आयोजित की जाती है। इस पूजा में भक्त चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, गुड़ आदि को पीले कपड़े में बांधकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यह पूजा पूरी श्रद्धा और मन से करने पर आर्थिक संकट दूर करने में अत्यंत प्रभावी होती है।

PunjabKesari

प्राचीन कथा जुड़ी है मंदिर से

मंदिर से जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को ऋषि विश्वामित्र को भारी दान देना था। उस समय उन्होंने ऋणमुक्तेश्वर महादेव की पूजा की और इसके बाद वे कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो गए थे। इस घटना से मंदिर की कर्ज मुक्ति की महिमा और भी प्रसिद्ध हो गई।

ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन का एक ऐसा पवित्र धाम है, जहां भक्त न केवल भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं, बल्कि अपने आर्थिक संकट और कर्ज से मुक्ति भी पाते हैं। शनिवार और मंगलवार को होने वाली पीली पूजा इस मंदिर की विशेषता है। श्रद्धा, मनोभाव और सही विधि से की गई पूजा व्यक्ति के जीवन में वित्तीय शांति और मानसिक संतुलन लाने में मदद करती है।
 

X

X

