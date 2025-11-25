02 DECTUESDAY2025 8:29:10 PM
इन मूलांक वालों के लिए साल 2026 में बड़े बदलाव, नए रिश्ते और व्यापार में होगी बढ़ोतरी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 25 Nov, 2025 01:16 PM
नारी डेस्क : साल 2025 अब खत्म होने को है और इसके साथ ही साल 2026 की शुरुआत हो रही है। अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 वालों का स्वामी राहु ग्रह है। आइए जानते हैं कि साल 2026 उनके लिए प्यार, करियर, शिक्षा और व्यापार में कैसा रहने वाला है।

साल 2026 में मूलांक 4 वालों के लिए करियर और व्यापार

यह साल अनुशासन, प्लानिंग और नई शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा।
करियर में साहसिक फैसले लेने का मौका मिलेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
किसी भी शॉर्टकट या जल्दी में लिया गया फैसला मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए धैर्य और मेहनत पर जोर दें।
ऑफिस में काम करने वाले लोगों को प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
बिजनेस में धीरे-धीरे दीर्घकालिक प्रगति देखने को मिलेगी।
साझेदारी वाले व्यापार में भरोसेमंद पार्टनर का होना जरूरी है।

प्यार और रिश्तों में बदलाव

साल 2026 रिश्तों में बदलाव ला सकता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं।
विवाहित लोग अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं।
यदि रिश्तों में टकराव है, तो खुलकर बातचीत करें।
सिंगल जातक नए पार्टनर को महत्व देंगे और नए रिश्ते लंबे समय तक साथ देंगे।

छात्रों के लिए सुझाव

मूलांक 4 वाले छात्रों के लिए यह साल फोकस और अनुशासन बढ़ाने वाला रहेगा।
पढ़ाई शुरू करने से पहले दिनचर्या का स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाएं।
आत्मविश्वास और समझ बढ़ाने के लिए ग्रुप स्टडी करें।
प्रतियोगी परीक्षा या विदेश में दाखिले की योजना बनाने वाले छात्रों को सावधानीपूर्वक रणनीति अपनानी चाहिए।
किसी भी शॉर्टकट की राह न अपनाएं।

साल 2026 में विशेष उपाय

बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान, मंत्र या माइंडफुलनेस संगीत सुनें।
मन की शांति के लिए किसी एक मंत्र का निरंतर जाप करें।
शनिवार को जरूरतमंदों को कपड़े या भोजन दान करें।

शुभ रंग: नीला और ग्रे
शुभ नंबर: 4 और 8
शुभ दिशा: दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम
शुभ दिन: शनिवार

मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 सफलता, नए रिश्ते और आर्थिक अवसरों से भरा रहेगा। अनुशासन, धैर्य और सही योजना के साथ यह साल उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों में लाभ देगा।

