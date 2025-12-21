25 दिसंबर से शुरू होंगी Winter की छुट्टियां, जनवरी के इस तारीक से दोबारा खुलेंगे स्कूल

नारी डेस्क : सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए सर्दियों की छुट्टियों को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने नया शैक्षिक कैलेंडर जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी स्कूल 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यानी इस बार छात्रों को करीब 12 दिन का लंबा शीतकालीन अवकाश मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर महीने में कुल 21 दिन स्कूल संचालित होंगे। 25 दिसंबर से पहले रविवार को छोड़कर इस माह कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश नहीं रहेगा।

बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया फैसला

शिक्षा विभाग ने लगातार दूसरे साल शीतकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। आमतौर पर यह अवकाश 31 दिसंबर तक ही सीमित रहता था, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इसे 5 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड और छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले वर्षों में अत्यधिक ठंड के कारण कई जिलों में जिला कलेक्टरों को अलग-अलग तारीखों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी करने पड़ते थे। इस असुविधा से बचने और एकरूपता बनाए रखने के लिए इस बार छुट्टियों की अवधि को पहले से ही कैलेंडर में बढ़ा दिया गया है।

6 जनवरी से दोबारा खुलेंगे स्कूल

लंबे शीतकालीन अवकाश के बाद 6 जनवरी 2026 से सभी स्कूल दोबारा खुलेंगे। इसके साथ ही स्कूलों में पढ़ाई की रफ्तार फिर से तेज होगी। शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे। शीतकालीन अवकाश के इस फैसले से न केवल छात्रों को राहत मिलेगी, बल्कि अभिभावकों ने भी शिक्षा विभाग के इस कदम का स्वागत किया है।

