सतीश शाह के मौत की असली वजह किडनी फेल नहीं,  'बेटे'  ने बताई एक्टर के निधन की असली वजह

 नारी डेस्क:  बॉलीवुड और टीवी के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनकी उम्र 74 साल थी और इस खबर ने फैंस और इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनकी मौत किडनी फेलियर के कारण हुई, लेकिन उनके ऑनस्क्रीन बेटे और अभिनेता राजेश कुमार ने इस बात का खंडन करते हुए असली वजह साझा की।

हार्ट अटैक ने लिया सतीश शाह का जीवन

राजेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि सतीश शाह की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। उन्होंने बताया कि सतीश शाह के पास किडनी की समस्या थी, लेकिन इसका इलाज पहले ही सफलतापूर्वक हो चुका था और वह पूरी तरह नियंत्रण में थी। दुर्भाग्यवश, अचानक हुए हार्ट अटैक ने उनके जीवन का अंत कर दिया। यह घटना उनके घर पर तब हुई जब वे लंच कर रहे थे। राजेश ने कहा, “मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले 24-25 घंटे कितने भावुक और मुश्किल थे। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता था कि सतीश शाह की मौत किडनी फेलियर से नहीं हुई थी। असली वजह हार्ट अटैक थी।"

परिवार की स्थिति और उनकी पत्नी

सतीश शाह के परिवार में अब केवल उनकी पत्नी मधु शाह ही बची हैं। दुर्भाग्य से, उनकी पत्नी अल्जाइमर्स से पीड़ित हैं। सतीश शाह की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनकी पत्नी की देखभाल पूरी तरह से हो। अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने भी बताया कि सतीश शाह का जीवन उनके परिवार के लिए समर्पित था। वे लंबे समय तक जीना चाहते थे ताकि अपनी पत्नी की देखभाल कर सकें, और इसी कारण उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाया था। सचिन के अनुसार, सतीश शाह का जीवन हमेशा दूसरों के लिए समर्पित और दयालुता भरा था।

PunjabKesari

करियर और इंडस्ट्री में योगदान

सतीश शाह ने बॉलीवुड और टीवी दोनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। उन्हें विशेष रूप से कॉमेडी और हल्की-फुल्की भूमिकाओं के लिए याद किया जाएगा। उनका ऑनस्क्रीन करियर कई दशकों तक चला, जिसमें उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। वे मराठी सिनेमा में भी सक्रिय रहे और वहीं उनकी दोस्ती अभिनेता सचिन पिलगांवकर से हुई। इंडस्ट्री में उनका योगदान न केवल प्रतिभा के लिए बल्कि उनकी सरलता और मित्रता के लिए भी याद किया जाएगा।

इंडस्ट्री और फैंस की प्रतिक्रिया

सतीश शाह के निधन की खबर के बाद सोशल मीडिया और इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई। उनके फैंस और साथी कलाकार उन्हें हमेशा याद करेंगे। उनके हास्य, दिलकश अदाकारी और सजीव अभिनय को याद किया जाएगा। राजेश कुमार और उनके करीबी मित्र इस समय गहरे शोक में हैं। राजेश ने यह भी साझा किया कि वे चाहते थे कि लोग सतीश शाह को उनके वास्तविक जीवन और दिल से जुड़े पहलुओं के लिए याद रखें, न कि केवल किडनी की बीमारी से जुड़ी अफवाहों के कारण। सतीश शाह का निधन एक बड़ी क्षति है, न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरी भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री के लिए। उनकी जीवन यात्रा, उनकी कला और उनकी मानवता हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी।

सतीश शाह की मौत किडनी फेलियर से नहीं बल्कि अचानक हार्ट अटैक से हुई। वे 74 वर्ष के थे और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अपने परिवार और कला के प्रति समर्पित रहे।  

