अलविदा हंसी के बादशाह सतीश शाह जी, 'लाश' बनकर भी खूब हंसाया लोगों को

नारी डेस्क: 'जाने भी दो यारो', 'साराभाई वर्सेस साराभाई', 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम' और अन्य फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया। अभिनेता 74 वर्ष के थे। एक बेहतरीन अभिनेता सतीश शाह का किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वह अपनी कॉमेडी से लोगों के दिल को जीतने का हुनर जानते हैं।



एक हफ़्ते में इंडस्ट्री ने खोए तीन दिग्गज

इस हफ़्ते इंडस्ट्री में यह तीसरा बड़ा निधन है। इससे पहले, विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का शुक्रवार को और दिग्गज अभिनेता असरानी का सोमवार को निधन हो गया था। साल 1970 में फिल्म भगवान परशुराम से अपने सिनेमाई करियर की शुरुआत करने वाले सतीश शाह हर किरदार को शिद्दत से जीने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक ही सीरियल में 55 किरदार निभाए थे, उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है।



लाश बनकर भी छा गए थे एक्टर

एक्टर को फिल्म 'जाने भी दो यारों' से भी कुछ फेम मिला था। इस फिल्म में उन्होंने अफसर डिमेलो की भूमिका निभाई थी, जिनकी मौत कुछ ही सीन के बाद हो जाती है। इसमें उन्होंने मुर्दा की भूमिका निभाकर इस रोल में जान डाल दी थी। उन्होंने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने किरदार को इतनी आसानी से निभा दिया कि वह मिसाल बन गया। शाह ने अपने एक्टिंग करियर में करीब 250 फिल्मों में काम किया, उनके आइकॉनिक किरदारों में साराभाई वर्सेस साराभाई का इंद्रवदन भी शुमार है।



यह थी आखिरी फिल्म

अभिनेता के परिवार में उनकी डिज़ाइनर पत्नी मधु शाह हैं। उनकी आखिरी पोस्ट एक्स पर थी, जहां उन्होंने गोविंदा और शम्मी कपूर के साथ एक तस्वीर साझा की थी। पोस्ट में लिखा था- "जन्मदिन मुबारक हो प्यारे शम्मी जी। आप हमेशा मेरे आसपास रहते हैं"। फ़िल्मों की बात करें तो, उन्हें आखिरी बार 2014 में साजिद खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'हमशक्ल' में देखा गया था। इस फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख, राम कपूर, तमन्ना भाटिया, ईशा गुप्ता और बिपाशा बसु ने अभिनय किया था।

