इस नाम वालों के लिए शुभ होते हैं गणेश जी, जानें पूजा का सही तरीका!

  Edited By Monika,
  Updated: 20 Nov, 2025 07:08 PM
इस नाम वालों के लिए शुभ होते हैं गणेश जी, जानें पूजा का सही तरीका!

नारी डेस्क : नाम ज्योतिष के अनुसार, ‘म’ अक्षर से शुरू होने वाले लोग भावुक, महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये लोग अपने रिश्तों में ईमानदार, पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए ये मेहनत करते हैं और अक्सर अपने लक्ष्यों को हासिल करने में दृढ़ रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए श्री गणेश जी सबसे शुभ देवता माने जाते हैं। गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होती हैं, करियर में सफलता मिलती है और घर में खुशहाली आती है।

‘M’ नाम वालों के व्यक्तित्व के गुण

दिल के साफ़ और सच्चे
पारंपरिक मूल्यों में विश्वास
योजनाबद्ध तरीके से काम करना पसंद
महत्वाकांक्षी और मेहनती
रिश्तों में ईमानदार

‘M’ नाम वालों के लिए गणेश जी की पूजा का सही तरीका

पूजा स्थल सजाएं: सबसे पहले स्वच्छ होकर पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाएं।
गणेश प्रतिमा स्थापना: कपड़े पर चावल से आसन बनाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें।
कलश तैयार करें: एक कलश में जल, सुपारी, हल्दी और सिक्का रखें।

पूजा विधि

गणेश जी की पूजा के लिए सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर मंत्र "ॐ गं गणपतये इहागच्छ इह सुप्रतिष्ठो भव" का जाप करें और उसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद अक्षत और जल अर्पित करें। फिर चंदन और सिंदूर से तिलक लगाएं, चंदन के लिए मंत्र है "इदं रक्त चंदनम् लेपनम् ऊं गं गणपतये नमः" और सिंदूर के लिए "इदं सिन्दूराभरणं लेपनम् ओम गं गणपतये नमः"। इसके बाद 21 गांठें और फूल अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करते समय मंत्र जपें "इदं दुर्वादलं ओम गं गणपतये नमः" और फूल अर्पित करते समय "एष: पुष्पान्जलि ऊं गं गणपतये नमः" बोलें। पूजा में अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं और मोदक, लड्डू जैसी मिठाइयों का भोग लगाएं। भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी चढ़ाएं और मंत्र "इदं ताम्बूल पुगीफल समायुक्तं ऊं गं गणपतये समर्पयामि:" का उच्चारण करें। इस पूरी विधि से गणेश जी की पूजा पूर्ण होती है और भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है।

‘M’ अक्षर नाम वालों के लिए गणेश जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। इसे नियमित और सही विधि से करने से जीवन में बाधाएँ कम होती हैं, करियर और परिवार में खुशहाली आती है।

