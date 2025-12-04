बढ़ते Pollution में बच्चों को हो रही हैं पेट से जुड़ी समस्याएं तो Parents ऐसे करें Care

नारी डेस्क: बढ़ता प्रदूषण चिंता का कारण बन गया है। इसके चलते स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। बड़े लोगों से लेकर बच्चे सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। खासतौर पर बच्चों को बढ़ते प्रदूषण के चलते कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण बच्चों को अस्थमा और सांस से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा कम उम्र में ही बच्चों के फेफड़े भी कमजोर होते जा रहे हैं। प्रदूषण के कारण बच्चों में पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो रही हैं। ऐसे में यदि आपके बच्चों को भी प्रदूषण के चलते पेट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं तो आपको बताते हैं कि आप उन्हें कैसे बचा सकते हैं। आइए जानते हैं....

क्यों बढ़ रही हैं बच्चों में पेट से जुड़ी समस्याएं?

धूल और हानिकारक गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का खराब असर भी बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इससे बच्चों को पेट संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण और धूल के कणों के कारण बच्चों में पेट दर्द की समस्या हो रही है।

प्रदूषण के कारण बच्चों को पेट में जलन, दर्द का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्हें एसिडिटी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। प्रदूषण का खराब असर बच्चों के पाचन तंत्र पर पड़ सकता है जिसके कारण उन्हें कब्ज, अपच और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है।

पेरेंट्स कैसे करें बचाव?

आप अपने घर के बाहर स्पाइडर प्लांट, बांस, स्नेक प्लांट, तुलसी, एलोवेरा, नीम, करी पत्ता जैसे पौधे लगाएं। इससे घर में हरियाली होगी और प्रदूषण का असर भी कम होगा। बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए तभी भेजें यदि इलाके में वायु गुणवत्ता का स्तर सही लेवल पर हो।

बच्चों के साथ घर में एक्टिविटी प्लान करें और उन्हें व्यस्त रखें। घर में बच्चों को योग सिखाएं और रोजाना उन्हें योग करने की आदत डालें। बच्चे अक्सर खेलने-कूदने में इतना व्यस्त होते हैं कि दिनभर में अपने शरीर की जरुरत से कम पानी पीते हैं। ऐसे में बतौर पेरेंट्स आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा दिनभर में खूब सारा पानी पिए और हाइड्रेटेड रहे। बच्चे का शरीर यदि हाइड्रेटेड रहेगा तो उसके शरीर पर प्रदूषण का असर नहीं होगा।

उनकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी से युक्त सब्जियां, फल शामिल करें इससे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होगी और वह बीमारियों से बच पाएंगे।

बच्चों को बाहर निकलते समय मास्क जरुर पहनाएं।