08 DECMONDAY2025 10:47:19 PM
Nari

क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी? जानें इस वायरल दावे की सच्चाई

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Dec, 2025 12:32 PM
क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी? जानें इस वायरल दावे की सच्चाई

नारी डेस्क: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हुआ कि छोटे बच्चों को डायपर पहनाने से उनकी किडनी पर बुरा असर पड़ता है और लंबे समय तक डायपर के उपयोग से किडनी खराब हो सकती है। यह दावा सुनकर नए माता-पिता के बीच काफी घबराहट फैल गई। लेकिन मेडिकल विशेषज्ञों ने इस वायरल दावे को पूरी तरह गलत बताया है। आइए समझते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और असल में डायपर का बच्चों की किडनी से क्या संबंध है।

क्या सच में डायपर से बच्चे की किडनी खराब होती है?

सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों के अनुसार, डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी पर दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे किडनी डैमेज हो सकती है। लेकिन डॉक्टरों की राय इससे बिल्कुल उलट है। विशेषज्ञों का कहना है कि किडनी शरीर के काफी अंदर, पसलियों के नीचे और मोटी मांसपेशियों के पीछे सुरक्षित होती है, जबकि डायपर सिर्फ बाहरी त्वचा के संपर्क में आता है। इसलिए डायपर का किडनी तक पहुंचना या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाना शारीरिक रूप से संभव ही नहीं है। यह दावा पूरी तरह झूठ, भ्रमित करने वाला और बेबुनियाद है। तो फिर किडनी कैसे खराब होती है? सच जानना जरूरी है

बच्चे को ज्यादा देर तक न Diaper पहनाएं, नहीं तो हो सकती है ये परेशानी

डायपर रैश — त्वचा की समस्या, किडनी की नहीं

जब बच्चा लंबे समय तक गीला डायपर पहनता है, तो उसकी नाजुक त्वचा लाल हो सकती है, जलन हो सकती है या रैश हो सकते हैं। इसे डायपर रैश कहा जाता है। यह सिर्फ स्किन से जुड़ी समस्या है और इसका किडनी पर कोई असर नहीं होता।
रैश सिर्फ गीलापन, हवा न लगना या बार-बार डायपर न बदलने की वजह से होते हैं।

PunjabKesari

UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन — इसके कई कारण होते हैं

कुछ माता-पिता यह भी मान लेते हैं कि डायपर UTI की वजह है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। UTI तब होता है जब पेशाब के रास्ते में बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। यह त्वचा की सफाई, गलत वाइपिंग पद्धति, कम पानी पीना या संक्रमण की वजह से हो सकता है। डायपर खुद UTI का कारण नहीं, लेकिन गीले डायपर को लंबे समय तक पहनाए रखना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। यह फिर भी किडनी खराब करना जैसी बड़ी समस्या का कारण नहीं बनता जब तक संक्रमण बहुत गंभीर और अनदेखा न किया जाए।

डायपर से बच्चे को नुकसान न हो—सही तरीके अपनाना जरूरी

हर 3–4 घंटे में डायपर बदलें

अगर बच्चा बड़ा है तो 3–4 घंटे के अंतराल पर डायपर बदलना सही है। नवजात शिशुओं के लिए 2 घंटे में बदलना बेहतर होता है, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है।

रात और दिन के लिए अलग विकल्प

रात में सुपर-एब्जॉर्बेंट डायपर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बच्चा आराम से सो सके। दिन में कपड़े की नैपी बेहतर होती है, जिससे त्वचा को हवा मिलती रहती है और रैश का खतरा कम होता है।

PunjabKesari

त्वचा को पूरी तरह सूखने दें

हर बार डायपर लगाने से पहले बच्चे की त्वचा को हवा लगने दें और अच्छी तरह सुखाएं। गीली त्वचा संक्रमण और रैश की सबसे बड़ी वजह है।

डायपर रैश क्रीम या नारियल तेल का उपयोग

यह त्वचा पर एक सुरक्षात्मक लेयर बनाता है, जिससे नमी और घर्षण से बचाव होता है। नारियल तेल खास तौर पर सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प है।

डायपर किडनी खराब नहीं करता — डर सिर्फ अफवाह है

डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की स्पष्ट राय है कि डायपर पहनाने से बच्चों की किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। किडनी शरीर के अंदर सुरक्षित रहती है और डायपर का उससे कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं। जो भी समस्याएँ होती हैं, वे सिर्फ त्वचा से जुड़ी होती हैं, जिन्हें सही डायपरिंग हैबिट्स से आसानी से रोका जा सकता है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it