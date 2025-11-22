Useful kitchen tips: लोहे के तवे और कड़ाही को नया जैसा चमकाने का आसान तरीका

नारी डेस्क: लोहे के तवे और कड़ाही को लगातार इस्तेमाल करने से उनपर कालिख और चिकनाई जमा हो जाती है, जो सामान्य डिशवॉश से हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन, एक आसान और असरदार तरीका है जिससे आपके पुराने और गंदे तवे और कड़ाही मिनटों में नए जैसे चमक सकते हैं। इस ट्रिक में टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल किया गया है, जो लोहे के बर्तनों से जिद्दी कालिख और चिकनाई को निकालने में बेहद प्रभावी है।

सफाई के लिए सामग्री

आपको इस प्रक्रिया के लिए ज्यादा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बस इन चीजों की जरूरत होगी:

टॉयलेट क्लीनर

पुराना टूथब्रश

स्टील वूल (या पुराना जूना)

सामान्य डिशवॉश

साफ कपड़ा

सफाई की प्रक्रिया

क्लीनर लगाएं सबसे पहले, तवे या कड़ाही के ऊपर थोड़ा सा टॉयलेट क्लीनर डालें। अब पुराने टूथब्रश की मदद से इस क्लीनर को पूरे बर्तन पर अच्छी तरह से फैला दें, ताकि यह जिद्दी कालिख और चिकनाई पर असर कर सके।

घिसकर साफ करें क्लीनर लगाने के बाद, स्टील वूल या जूने से बर्तन को जोर से घिसें। इससे कालिख की परत धीरे-धीरे पिघलने लगेगी और बर्तन साफ हो जाएगा।

बर्तन के पीछे का हिस्सा भी साफ करें तवा या कड़ाही के पीछे वाले हिस्से को भी साफ करने के लिए, इसे उलटकर वहां भी टॉयलेट क्लीनर लगाएं। फिर ब्रश से फैलाकर स्टील वूल से घिस लें।

आखिरी चरण

सफाई के बाद, तवे और कड़ाही को सामान्य डिशवॉश से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें, ताकि टॉयलेट क्लीनर का एसिड पूरी तरह से निकल जाए। इस प्रक्रिया से बर्तन पर जंग नहीं लगेगा। इसके बाद, बर्तन को सूखा कर हल्का सा तेल लगाकर रख दें।

यह तरीका सिर्फ तवा और कड़ाही के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी लोहे के बर्तन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, टॉयलेट क्लीनर का एसिड बहुत ताकतवर होता है, इसलिए इसे धोने के बाद अच्छे से साफ कर लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख यूट्यूब वीडियो और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसकी सटीकता और प्रभाव की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

