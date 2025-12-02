'शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी' Jaya Bachchan बोली- इससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती

नारी डेस्कः वैसे तो जया बच्चन अपने गुस्से के लिए हमेशा ही सुर्खियों में रहती है लेकिन इन दिनों वो अपने दिए बयानों के लिए लाइमलाइट हैं। शादी के एक सवाल पर जया बच्चन कहती नजर आई कि मैं पिछले 52 साल से शादी के रिश्ते में हूं। इससे ज्यादा प्यार मैं नहीं कर सकती हूं। शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।



शादी को लेकर अपने विचार साझा करते हुए जया बच्चन ने कहा कि उन्हें लगता है कि शादी वाला कॉन्सेंप्ट अब आउटडेटेड हो चुका है। जया बच्चन ने कहा कि वो नहीं चाहेंगी कि उनकी पोती नव्या नवेली शादी करें। जिंदगी एन्जॉय करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमिताभ बच्चन की भी शादी को लेकर यही राय है तो जया ने कहा कि वो शायद कहें कि मैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूं। शादी उनकी सबसे बड़ी गलती थी”

ये सारी बातचीत हुई वी द वीमेन इंटरव्यू के दौरान जब जया बच्चन से पूछा गया कि क्या शादी को लेकर अमिताभ बच्चन का भी यही सोचना है तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, “मैंने उनसे पूछा नहीं। वो शायद कहेंगे कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी लेकिन मैं यह सुनना नहीं चाहती हूं।”



जया बच्चने ने ये भी माना कि आज शादी को लेकर उनके ख्याल अलग है उन्हें पहली नजर में अमिताभ से प्यार हो गया था और जब उनसे पूछ गया कि वो कौन सा पल था जब अमिताभ से प्यार हुआ तो इस सवाल के जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, “क्या पुराने जख्म कुरेदना जरूरी है? मैं पिछले 52 साल से शादी के रिश्ते में हूं। इससे ज्यादा प्यार मैं नहीं कर सकती हूं।” खैर आपको बता दें कि फिल्म गुड्डी के सेट पर वह अमिताभ जी से मिली थी और दोनों को फिल्म ‘एक नजर’ की शूटिंग के दौरान प्यार हुआ था।