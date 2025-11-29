25 हजार में बना डाला AI टीचर! बुलंदशहर के 17 साल के स्टूडेंट की ‘सोफी’ स्कूल में दे रही स्मार्ट क्लासेस

नारी डेस्क: बुलंदशहर के शिव चरण इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट छात्र आदित्य कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से एक अद्भुत काम कर दिखाया है। आदित्य ने सिर्फ 25 हजार रुपये की लागत में AI रोबोट टीचर बनाई, जो अब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। फिल्म ‘रोबोट’ से प्रेरित होकर आदित्य ने इसे महिला टीचर के रूप में डिजाइन किया, इसे साड़ी पहनाई और इसे स्कूल में बच्चों के लिए सक्रिय कर दिया।

‘सोफी टीचर’ बच्चों की नई फेवरेट

आदित्य ने इस रोबोट का नाम सोफी रखा है। स्कूल के बच्चे उसे प्यार से सोफी टीचर कहकर बुलाते हैं। रोजाना क्लास में जाकर यह बच्चों के सवाल सुनती है और तुरंत जवाब देती है। छात्रों का कहना है कि सोफी टीचर के साथ पढ़ाई करना मजेदार और नया अनुभव है। स्कूल के शिक्षक भी आदित्य की इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं।

#WATCH | Bulandshahr, UP | A 17-year-old student from Shiv Charan Inter College, Aditya Kumar, has built an AI teacher robot named Sophie, equipped with an LLM chipset.



The robot says, "I am an AI teacher robot. My name is Sophie, and I was invented by Aditya. I teach at… pic.twitter.com/ArJYSsf39F — ANI (@ANI) November 29, 2025

4–5 साल की मेहनत का नतीजा

आदित्य बताते हैं कि सोफी को तैयार करने में उन्हें करीब 4–5 साल लगे। इस रोबोट में एक खास LLM चिपसेट लगा है, जो इंसानी दिमाग की तरह तेज़ी से डेटा प्रोसेस करता है। कोई भी सवाल पूछो, सोफी तुरंत सही जवाब देती है। यही वजह है कि यह स्कूल में बच्चों के लिए तकनीक का नया अनुभव बन चुकी है।

भविष्य की बड़ी योजनाएं

आदित्य का कहना है कि वह चाहता है कि ग्रामीण स्कूल भी तकनीक से पीछे न रहें। वह चाहता है कि जहां टीचर छुट्टी पर हों, वहां रोबोट बच्चों को पढ़ा कर पढ़ाई जारी रख सके। भविष्य में आदित्य 3D ह्यूमन रोबोट टीचर बनाने का भी सोच रहा है, जो बोले, सुने, लिखे, भावनाएँ समझे और बच्चों की मनोदशा के अनुसार उन्हें गाइड कर सके।

#WATCH | Bulandshahr, UP | Aditya Kumar said, "I have used an LLM chipset to build this robot, which is also used by big companies that make robots. It can clear students' doubts... For now, she can only speak. But we are designing it so it can write as well soon... There should… pic.twitter.com/5QSIkxOZrv — ANI (@ANI) November 29, 2025

शिक्षकों और विशेषज्ञों की सराहना

शिव चरण इंटर कॉलेज के स्टाफ का कहना है कि आदित्य ने जो काम किया है, वह बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी इतने कम खर्च में नहीं कर पाते। सभी शिक्षक उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं। आदित्य इस मिशन पर लगातार काम कर रहा है और गांव के बच्चों को AI की दुनिया से जोड़ना चाहता है।

बुलंदशहर का यह छात्र अब तकनीक की दुनिया में नई मिसाल बन चुका है।