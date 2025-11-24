02 DECTUESDAY2025 8:33:47 PM
अलविदा लेजेंडरी हीरो…भारत ही नहीं पाकिस्तान भी रोया धर्मेंद्र जी के जाने से !

  • Updated: 24 Nov, 2025 06:20 PM
नारी डेस्क:  सोमवार को लेजेंडरी इंडियन एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने बॉलीवुड स्टार को दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि दी और उन्हें ग्लोबल लेजेंड बताया। लतीफ ने IANS को बताया- “धर्मेंद्र जी एक लेजेंडरी हीरो थे, और शोले हमेशा से एक क्लासिक रही है। उन्होंने पूरे सबकॉन्टिनेंट में एक शानदार लेगेसी छोड़ी है और पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर थे। मेरी गहरी संवेदनाएं।”

सांस लेने में दिक्कत होने के बाद, 89 साल के धर्मेंद्र को साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और खबर है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। ठीक होने के संकेत दिखने  के बावजूद, इस अनुभवी एक्टर का सोमवार को निधन हो गया। धर्मेंद्र, जिनका जन्म 1935 में पंजाब में हुआ था, इंडियन सिनेमा के सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्टार्स में से एक हैं। 1950 के दशक के आखिर में, फिल्मफेयर मैगज़ीन और बिमल रॉय प्रोडक्शंस ने हिंदी फिल्मों के लिए नए एक्टर और एक्ट्रेस की देश भर में तलाश शुरू की। यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और 1958 में जीत गए। उनके अच्छे लुक्स और नेचुरल चार्म ने उन्हें तुरंत सबसे अलग बना दिया।

सालों बाद, इसी कॉम्पिटिशन ने एक और स्टार, राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में लाया। धर्मेंद्र तेज़ी से आगे बढ़े, वह रोमांस से लेकर एक्शन और कॉमेडी तक, सभी तरह की फिल्मों में पॉपुलर थे, क्योंकि वह स्क्रीन पर बहुत इमोशनल, वर्सेटाइल और मैग्नेटिक थे। फूल और पत्थर ने उन्हें स्टार बनाया, और शोले ने उन्हें फेमस किया। प्यारे, शरारती वीरू के रूप में उनकी परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा में सबसे मशहूर परफॉर्मेंस में से एक है।छह दशकों से ज़्यादा के करियर में, धर्मेंद्र को उनके काम के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र फिल्मों में एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसने पीढ़ियों को बनाया है और एक ऐसा फैन बेस है जो सीमाओं को पार करता है, जिसकी बराबरी बहुत कम एक्टर कर पाए हैं।

