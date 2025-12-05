08 DECMONDAY2025 10:37:55 PM
इन 5 लोगों को गाजर खाने से करना चाहिए परहेज

  • Updated: 05 Dec, 2025 05:12 PM
नारी डेस्कः गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जो विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती है। इसे सलाद, सब्ज़ी, जूस या सूप—किसी भी रूप में लिया जाए, यह सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाती है। खासकर विटामिन A और बीटा-कैरोटीन की वजह से इसे आंखों, स्किन और इम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गाजर हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। कुछ लोगों के लिए यह नुकसान भी कर सकती है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए गाजर का जूस किसी टॉनिक से कम नहीं होता। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन लोग गाजर से दूर रहें और किन लोगों को इसे अपनी डायट में जरूर शामिल करना चाहिए।

किन लोगों को गाजर नहीं खानी चाहिए या सीमित मात्रा में लेनी चाहिए?

ब्लड शुगर/डायबिटीज मरीज: गाजर में प्राकृतिक शुगर थोड़ी अधिक होती है। कच्ची गाजर ठीक है, पर ज़्यादा मात्रा में या जूस रूप में न लें। जूस तेज़ी से शुगर बढ़ा सकता है।

जिन लोगों को एलर्जी (Carrot Allergy): कुछ लोगों को गाजर खाने के बाद खुजली, सूजन, गला चुभना, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।

जिन्हें पेट में गैस / ब्लोटिंग की समस्या: गाजर में फाइबर ज्यादा होता है। ज्यादा खाने पर गैस, भारीपन, अपच हो सकता है।

जिनका लिवर कमजोर है या Jaundice का इतिहास: बहुत ज्यादा गाजर खाने से बीटा-कैरोटीन इकट्ठा हो सकता है, जिससे स्किन पीली दिख सकती है (Carotenemia) लिवर पर हल्का लोड पड़ सकता है इसलिए सीमित मात्रा में लें।

Kidney Stone (विशेषकर Calcium Oxalate Stone): गाजर में ऑक्सलेट पाया जाता है। अधिक मात्रा में लेने पर स्टोन बढ़ सकता है।
किन लोगों के लिए गाजर का जूस बेहद बढ़िया माना जाता है?

स्किन ग्लो और एंटी-एजिंग चाहने वाले लोग: गाजर के जूस में, Vitamin A, Antioxidants, Beta-Carotene बहुत ज़्यादा होते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग, झुर्रियों से फ्री, पिंपल्स कम बनाते हैं।

आंखों की रोशनी कमजोर वाले लोग: गाजर का जूस, Vitamin A, Beta-carotene से भरपूर होता है जो आंखों की रोशनी को बेहतर करता है और ड्राई आई से बचाता है।

इम्युनिटी कमज़ोर लोग: यह जूस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। संक्रमण से लड़ने में मदद करता है।

गर्भवती महिलाएं (डॉक्टर की सलाह से): गाजर का जूस मां और बच्चे दोनों को पोषण देता है लेकिन मात्रा सीमित होनी चाहिए।

हार्ट हेल्थ सुधारने वाले लोग: गाजर का जूस, खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम, अच्छा कोलेस्ट्रॉल (HDL) बढ़ करता है। दिल की धमनियों को भी साफ करता है।

वजन घटाने वाले लोग: फाइबर और कम कैलोरी के साथ, यह पेट भरा रखता है और क्रेविंग कम करता है।

दिन में कितनी मात्रा ठीक है?

कच्ची गाजर: दिन में 1–2
गाजर का जूस: 1 गिलास (150–200 ml)
डायबिटीज में: जूस से बचें, सिर्फ ½ गाजर सलाद के रूप में।

