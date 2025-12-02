02 DECTUESDAY2025 8:49:34 PM
Nari

तुलसी के पत्ते को चबाने से क्यों रोका जाता हैं? जानें धर्म और विज्ञान से जुड़ी वजहें

  • Edited By Monika,
  • Updated: 02 Dec, 2025 07:19 PM
तुलसी के पत्ते को चबाने से क्यों रोका जाता हैं? जानें धर्म और विज्ञान से जुड़ी वजहें

नारी डेस्क : तुलसी की पूजा करने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है, वहीं आयुर्वेद में इसे गुणकारी और औषधीय गुणों वाला पौधा कहा गया है। हालांकि, धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से तुलसी के पत्तों को चबाकर खाना वर्जित है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजहें।

धार्मिक कारण

पुराणों में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए यह पौधा पवित्र और पूजनीय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी की प्रत्येक पत्ती में देवी का वास होता है। इसे चबाना देवी का अपमान करने के समान माना जाता है। इसी वजह से पूजा-पाठ में तुलसी की पत्तियों को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता।

PunjabKesari

वैज्ञानिक कारण

दांतों के लिए हानिकारक: तुलसी की पत्तियों में ‘Mercury’ या मर्क्यूरिक एसिड जैसा तत्व पाया जाता है, जो दांतों की ऊपरी परत (enamel) को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है।

एसिडिटी का खतरा: तुलसी की पत्तियों की तासीर गरम और हल्की एसिडिक होती है। बार-बार चबाने से मुंह और पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है।

टॉक्सिन का जमा होना: तुलसी में बहुत कम मात्रा में आर्सेनिक (Arsenic) मौजूद होता है। ज्यादा मात्रा में चबाने से यह शरीर में टॉक्सिन जमा कर सकता है।

PunjabKesari

तुलसी का सेवन करने का सही तरीका 

आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार तुलसी के पत्तों का सेवन करना लाभकारी है, लेकिन चबाने की बजाय इसे अन्य तरीकों से लेना चाहिए।
पूरा पत्ता निगलना: पत्तियों को पानी के साथ निगला जा सकता है।
चाय या काढ़े में डालना: गुनगुने पानी या चाय में डालकर सेवन करना सुरक्षित है।
शहद और अदरक के साथ: रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी को शहद और अदरक के रस के साथ लिया जा सकता है।
तुलसी की पत्तियों को चबाना न केवल धार्मिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। सही तरीके से इसका सेवन करना सुरक्षित और लाभकारी है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it