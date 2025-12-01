02 DECTUESDAY2025 8:28:28 PM
मुरादाबाद हादसे में दिशा पाटनी की बहन थीं मौजूद, बोलीं- कपड़े खून से लथपथ और लोग वीडियो बना रहे थे

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Dec, 2025 05:32 PM
 नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रोडवेज बस और टेंपो की टक्कर ने एक ही परिवार के छह लोगों की जान ले ली। लेकिन इस भयावह घटना के बीच एक नाम सामने आया दिशा पाटनी की बहन मेजर खुशबू पाटनी, जो उस समय मौके पर मौजूद थीं। उन्होंने न केवल घायलों की मदद की बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी आंखों देखी पूरी घटना साझा की है।

तेज रफ्तार बस ने छीनी 6 जिंदगियां

रविवार की सुबह मुरादाबाद–रामपुर हाईवे पर एक रोडवेज बस ने पीछे से आ रहे टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी समय वहां से गुजर रही खुशबू पाटनी ने अपनी कार रोककर तुरंत मदद करना शुरू कर दिया।

PunjabKesari

खुशबू ने बताया— पूरा दृश्य खौफनाक था

खुशबू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और हादसे की भयावह तस्वीर दुनिया को दिखाते हुए लिखा “एक रोडवेज बस ड्राइवर ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बिना मदद किए भाग गया। कुछ छोटी बच्चियां ही बचीं, जिनके सारे अंग टूट चुके हैं।" वीडियो में सड़कों पर बिखरे शव, खून से लथपथ घायल और टूटी-फूटी गाड़ियों के दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं।

‘एंबुलेंस एक घंटे तक नहीं पहुंची’

वीडियो में खुशबू बेहद दर्दभरे स्वर में कहती दिखती हैं “एक घंटा हो गया एंबुलेंस को… अभी तक कोई नहीं आया। 12–13 लोग थे… 2–3 भी जिंदा हों, ये शक है। चार–पांच लोगों की सांसें चल रही थीं, उन्हें हमने ऑटो में भेजा क्योंकि एंबुलेंस देर से आई।” खुशबू बताती हैं कि एंबुलेंस पहुंचने में करीब डेढ़ घंटे लग गए। तब तक घायलों का दर्द और स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। ‘मेरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे’

एक हिस्से में खुशबू कहती हैं

“जब मैंने उनकी बॉडीज़ को सड़क पर बिखरे हुए देखा… मैं खुद उन्हें उठाकर साइड कर रही थी। मेरे कपड़े खून से लथपथ थे। लोग वहां खड़े सिर्फ वीडियो बना रहे थे। किसी ने पहले हाथ तक नहीं लगाया।” उन्होंने बताया कि कई लोग घटना स्थल पर खड़े तमाशा देख रहे थे और मोबाइल से शूट कर रहे थे, लेकिन घायल पड़े लोगों को उठाने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं दिखाई।

PunjabKesari

‘लोगों के चेहरे पर टायर घुसे हुए थे’

खुशबू आगे बताती हैं

“घायलों की हालत ऐसी थी कि कुछ के चेहरे में टायर घुस गए थे। हम लोगों ने महिलाओं, बच्चों, पुरुषों सभी को साइड में किया। बाद में कुछ अच्छे लड़के आगे आए और मदद की।” उनका कहना था कि ऐसी स्थिति किसी भी इंसान की आत्मा को झकझोर दे। ‘डरिए मत, पहले मदद कीजिए… केस वगैरह कुछ नहीं होगा’

खुशबू ने लोगों से अपील की

“अगर आप किसी हादसे के गवाह बनते हैं तो डरिए मत। पहले मदद कीजिए। पुलिस केस जैसी बातें सिर्फ डराती हैं। जिंदगी बहुत छोटी है अगर आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो जरूर बचाइए।”उन्होंने कहा कि जरूरत हो तो वीडियो सबूत के रूप में रखें, लेकिन पहली प्राथमिकता घायल व्यक्ति को मदद पहुंचाना होनी चाहिए। ‘कुछ छोटी बच्चियों के सारे अंग टूटे हुए थे… वे न्याय मांग रही हैं’

खुशबू ने बताया कि इस हादसे में केवल दो–तीन छोटी बच्चियां ही बची हैं और वे गंभीर हालत में हैं। उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की अपील भी की है। मामला अब एनएचएआई और पुलिस के पास है खुशबू ने बताया कि सभी सबूत पुलिस के पास हैं, और एनएचएआई को भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों।

PunjabKesari

खुशबू की इंसानियत की हर तरफ तारीफ

इस भयानक हादसे में खुशबू पाटनी का बहादुर कदम लोगों को इंसानियत की असली परिभाषा याद दिलाता है। जहां लोग वीडियो बना रहे थे, वहीं उन्होंने बिना किसी डर के घायलों को उठाया, खून से सने लोगों को अपनी कार में बैठाया और उनकी जान बचाने की हर कोशिश की।
 

Got it