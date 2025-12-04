पीरियड्स के दिनों में इन चीजों से रहें दूर, वरना दिनभर दर्द से रहेंगे परेशान

नारी डेस्क: पीरियड्स महिलाओं के शरीर के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। इस दौरान पेट में ऐंठन, कमर के निचले हिस्से में दर्द, मूड स्विंग्स और सूजन जैसी समस्याएं आम होती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपके खाने-पीने की आदतें भी मासिक धर्म के अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं? सही डाइट पीरियड्स को आसान बना सकती है, वहीं कुछ चीजें इसे और मुश्किल कर सकती हैं।

चाय और कॉफी से बचें

पीरियड्स में अक्सर थकान और नींद की कमी महसूस होती है, ऐसे में चाय या कॉफी का मन करता है। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार, कैफीन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देती है और ऐंठन बढ़ा सकती है। यही कारण है कि पीरियड्स के दौरान चाय, कॉफी और ग्रीन टी से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा, कैफीन नींद को भी प्रभावित करती है और मूड को अस्थिर बना सकती है।

प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बनाएं

नमकीन और पैकेज्ड स्नैक्स, जैसे चिप्स, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी-टू-ईट मील, सॉसेज और फ्रोजन मीट पीरियड्स में समस्याएं बढ़ा सकते हैं। इनमें अत्यधिक नमक, फैट और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो शरीर में पानी जमा करते हैं और पेट फूलने की समस्या बढ़ाते हैं। ऐसे में ऐंठन और सूजन और भी ज्यादा महसूस हो सकती है।

मीट का सेवन कम करें

मासिक धर्म के दौरान मीट, विशेषकर रेड मीट, खाने से ऐंठन और दर्द बढ़ सकते हैं। इसमें मौजूद प्रोस्टाग्लैंडीन गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाते हैं, जिससे दर्द और तेज हो सकता है। इसलिए पीरियड्स के दिनों में मीट का सेवन कम या बिल्कुल न करें।

आर्टिफिशियल मिठाई से बचें

आर्टिफिशियल मिठास वाली चीजें, जैसे डाइट शुगर या कैंडी, पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ा सकती हैं और मूड स्विंग्स को भी प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में पीरियड्स के दौरान इन मिठाइयों का सेवन कम करना ही सही रहेगा। पीरियड्स में सही भोजन और कुछ चीजों से परहेज करना दर्द और असुविधा को काफी हद तक कम कर सकता है। चाय, कॉफी, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और आर्टिफिशियल मिठाइयों से दूरी बनाकर आप अपने मासिक धर्म को थोड़ा आसान और तनाव-मुक्त बना सकती हैं।





