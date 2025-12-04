08 DECMONDAY2025 10:44:54 PM
  Edited By Monika,
  Updated: 04 Dec, 2025 11:33 AM
क्या फरवरी में राजस्थान में शादी करेंगे Rashmika और Vijay Deverakonda? Actres ने बताया सच...

नारी डेस्क : साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पिछले कुछ समय से अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने अक्टूबर 2025 में एक इंटीमेट इंगेजमेंट की थी और अब फरवरी 2026 में शादी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि दोनों के परिवारों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग की चर्चा

खबरें हैं कि यह कपल राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहा है। लेकिन इन कयासों के बीच, हाल ही में रश्मिका ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में पहली बार इस पर प्रतिक्रिया दी।

रश्मिका ने शादी की अफवाहों पर क्या कहा?

शादी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा मैं शादी की पुष्टि या खंडन नहीं करना चाहती। जब इस बारे में बात करने का सही समय आएगा, हम खुद बताएंगे। यानी एक्ट्रेस ने अफवाहों का सीधे-सीधे खंडन नहीं किया, बल्कि संकेत दे दिया कि समय आने पर वे सबकुछ खुद ही सामने रखेंगी। बता दें की नवंबर 2025 में अपनी फिल्म द गर्लफ्रेंड की सक्सेस पार्टी में रश्मिका भावुक हो गई थीं। उन्होंने विजय के लिए कहा की विजू शुरू से ही इस फिल्म और मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूं कि हर किसी के जीवन में एक विजय देवरकोंडा जैसा इंसान हो, क्योंकि यह एक आशीर्वाद है। उनके इस बयान ने फैन्स के बीच शादी की चर्चा को और तेज कर दिया।

“हां, मैं विजय से शादी करूंगी” — रश्मिका

एक टाउनहॉल इवेंट के दौरान जब रश्मिका से पूछा गया कि वह किस को-स्टार से शादी करना चाहेंगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा “हां, मैं विजय से शादी करूंगी।” उनका जवाब सुनकर ऑडियंस काफी खुश हो गई और जोरदार तालियां बजीं।

दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और रिश्ता

दोनों ने गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में साथ काम किया। इन फिल्मों के बाद से ही उनकी दोस्ती और नजदीकी बढ़ती गई। पिछले कुछ सालों में वे कई बार साथ में दिखे, जिससे उनके रिलेशनशिप की अफवाहें और मजबूत हुईं। हालांकि दोनों अपनी निजी जिंदगी को बहुत प्राइवेट रखते हैं, लेकिन उनकी टीमों की रिपोर्ट्स, पब्लिक इंटरेक्शन और उनके खुद के बयान अब मजबूत संकेत दे रहे हैं कि फरवरी 2026 में इन दोनों की शादी हो सकती है।
 

