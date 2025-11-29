दूसरी औरत कभी ना बनना...Bollywood ने छोड़ा साथ, Hema Malini पर आया लोगों को तरस!

नारी डेस्कः धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट के बाद हर कोई हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के बारे में सोच रहे हैं। इस स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि हर महिला हेलेन जैसी भाग्यशाली नहीं होती और हर बेटा सलमान खान जैसा सम्मान करने वाला नहीं होता। धर्मेंद्र जी के दोनों परिवारों ने एक ही समय दो प्रेयर मीट रखी । एक देओल परिवार की ओर से तो दूसरा हेमा मालिनी जी के घर पर..एक प्रेयर मीट में तो बी-टाउन सितारे पहुंचे लेकिन हेमा मालिनी के घर गिने-चुने सितारे ही पहुंचे। इस पर मानो बॉलीवुड ने फैसला सुना दिया हो कि वो किसकी साइड पर हैं।



ईशा देओल की कुछ वीडियो वायरल हुई थी जब वह मुंह छिपाती और भागती हुई अकेले शमशान पहुंची थी और हेमा मालिनी शमशान लेट पहुंची और जल्दी ही संस्कार से लौट आई। हेमा मालिनी के साथ घटे इन हालातों को देखने के बाद लोगों ने एक ही बात कही- कभी भी दूसरी औरत ना बनना, अगर उसने पहली शादी नहीं तोड़ी तो दूसरी पत्नी को बीवी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा।



41 साल तक अपने दिलों में भारी शिकायत दबाने बाद Deols परिवार ने Hema Malini और उनकी बेटियों को अंतिम विदाई का मौका नहीं दिया और धर्मेंद्र जी के मौत के बाद बॉलीवुड ने भी हेमा मालिनी का साथ नहीं दिया। वहीं कहा जा रहा है कि हेमा ने अलग प्रेयर मीट रखने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि देओल परिवार ने हेमा और उनकी बेटियों को घर आने का आमंत्रण नहीं दिया था।



बॉलीवुड के ज्यादातर स्टार्स सनी देओल के परिवार में रखी शोक सभा में शामिल हुए और हेमा जी के घर गिने-चुने सितारे ही शामिल रहे जिसमें फरदीन खान, महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा यश वर्धन कपूर जैसे गिनती के नाम शामिल रहे। ऐसा ही कुछ जया प्रदा के साथ भी हो चुका है।



शादीशुदा के प्यार में पड़ी जया प्रदा को दूसरी औरत का टैग मिला था क्योंकि उनके पति ने ना तो पहली बीवी को छोड़ा था ना अपने बच्चों को। इस बारे में आप क्या सोचते हैं या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।