02 DECTUESDAY2025 8:46:34 PM
Nari

दूसरी औरत कभी ना बनना...Bollywood ने छोड़ा साथ, Hema Malini पर आया लोगों को तरस!

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 29 Nov, 2025 07:10 PM
दूसरी औरत कभी ना बनना...Bollywood ने छोड़ा साथ, Hema Malini पर आया लोगों को तरस!

नारी डेस्कः धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट के बाद हर कोई हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के बारे में सोच रहे हैं। इस स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि हर महिला हेलेन जैसी भाग्यशाली नहीं होती और हर बेटा सलमान खान जैसा सम्मान करने वाला नहीं होता। धर्मेंद्र जी के दोनों परिवारों ने एक ही समय दो प्रेयर मीट रखी । एक देओल परिवार की ओर से तो दूसरा हेमा मालिनी जी के घर पर..एक प्रेयर मीट में तो बी-टाउन सितारे पहुंचे लेकिन हेमा मालिनी के घर गिने-चुने सितारे ही पहुंचे। इस पर मानो बॉलीवुड ने फैसला सुना दिया हो कि वो किसकी साइड पर हैं।
PunjabKesari

ईशा देओल की कुछ वीडियो वायरल हुई थी जब वह मुंह छिपाती और भागती हुई अकेले शमशान पहुंची थी और हेमा मालिनी शमशान लेट पहुंची और जल्दी ही संस्कार से लौट आई। हेमा मालिनी के साथ घटे इन हालातों को देखने के बाद लोगों ने एक ही बात कही- कभी भी दूसरी औरत ना बनना, अगर उसने पहली शादी नहीं तोड़ी तो दूसरी पत्नी को बीवी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

41 साल तक अपने दिलों में भारी शिकायत दबाने बाद Deols परिवार ने Hema Malini और उनकी बेटियों को अंतिम विदाई का मौका नहीं दिया और धर्मेंद्र जी के मौत के बाद बॉलीवुड ने भी हेमा मालिनी का साथ नहीं दिया। वहीं कहा जा रहा है कि हेमा ने अलग प्रेयर मीट रखने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि देओल परिवार ने हेमा और उनकी बेटियों को घर आने का आमंत्रण नहीं दिया था। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

बॉलीवुड के ज्यादातर स्टार्स सनी देओल के परिवार में रखी शोक सभा में शामिल हुए और हेमा जी के घर गिने-चुने सितारे ही शामिल रहे जिसमें फरदीन खान, महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा यश वर्धन कपूर जैसे गिनती के नाम शामिल रहे।  ऐसा ही कुछ जया प्रदा के साथ भी हो चुका है।

PunjabKesari
शादीशुदा के प्यार में पड़ी जया प्रदा को दूसरी औरत का टैग मिला था क्योंकि उनके पति ने ना तो पहली बीवी को छोड़ा था ना अपने बच्चों को। इस बारे में आप क्या सोचते हैं या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it