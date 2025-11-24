नम आंखों से धमेंद्र जी को अलविदा कहने पहुंचे सितारे, अमिताभ ने भी किए दोस्त के आखिरी दर्शन

नारी डेस्क: दिग्गज बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन, और सुपरस्टार आमिर खान और सलमान खान अभिनेता धर्मेंद्र को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पवन हंस श्मशान पहुंचे, जिनका सोमवार को निधन हो गया। इन सभी को भारी पुलिस तैनाती के बीच अपनी कारों में श्मशान घाट तक पहुंचते देखा गया। अभिनेता संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और जायद खान और निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर की भी दिवंगत अभिनेता के परिवार के साथ उस स्थान पर तस्वीरें खींची गईं।



धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभिनेता, जिन्हें पहले दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ठीक होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। कथित तौर पर अभिनेता को वेंटिलेटर पर रखा गया था, क्योंकि वह सांस लेने में कठिनाई से पीड़ित थे। इससे पहले, अभिनेता पंकज धीर, असरानी, ​​​​सतीश शाह और विज्ञापन दिग्गज पीयूष पांडे का पिछले महीने निधन हो गया था।धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे चिरस्थायी और प्रिय सितारों में से एक थे। उनका जन्म 1935 में पंजाब में हुआ था, और एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के माध्यम से खोजे जाने के बाद, 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपना करियर शुरू किया।



धर्मेंद्र अपने आकर्षक लुक, भावनात्मक गहराई और सहज स्क्रीन उपस्थिति के साथ जल्दी ही प्रसिद्धि पा गए। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें रोमांस, एक्शन और कॉमेडी में समान रूप से उत्कृष्टता हासिल करने की अनुमति दी। उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में 'फूल और पत्थर' शामिल है, जिसने उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, और 'शोले', जहां प्यारे, मजाकिया वीरू का उनका चित्रण प्रसिद्ध हो गया। धर्मेंद्र भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता थे।

