15 OCTWEDNESDAY2025 2:24:18 PM
Nari

संजय कपूर की वसीयत फर्जी? करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट में दिए सबूत, 30,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Oct, 2025 03:27 PM
संजय कपूर की वसीयत फर्जी? करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट में दिए सबूत, 30,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद

नारी डेस्क : बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर के निधन के बाद उनके पीछे छोड़ी गई करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। संजय कपूर की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने हाईकोर्ट का रुख किया और दावा किया कि संजय की जो वसीयत पेश की जा रही है, वह फर्जी है।

बच्चों का दावा

करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने हिस्से के लिए कोर्ट में आवेदन किया। उनके वकील ने सोमवार को सुनवाई में कहा कि संजय कपूर की वसीयत इस तरह बनाई गई है कि बच्चों को उनकी संपत्ति में हिस्सा न मिले। वकील ने कहा कि वसीयत में बेटे का नाम और पता गलत लिखा गया है, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह पैदा होता है।

PunjabKesari

वकील की दलील

वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा कि वसीयत बहुत ही लापरवाही से बनाई गई है। इसमें संजय कपूर की संपत्ति, गहने और डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो का सटीक विवरण नहीं है। वसीयत की कार्यपालक बताई जा रही श्रद्धा सूरी मारवाह को भी कभी इसकी जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है।

यें भी पढ़ें : सपना चौधरी के कमरे में घुसकर बदमाशों ने गोली मारने की दी धमकी और किया ऐसा हाल...

मामला क्या है

संजय कपूर का निधन 12 जून को विदेश में पोलो खेलते हुए हुआ था। उनके निधन के बाद, उनकी मां ने दावा किया कि संजय की पत्नी प्रिया सचदेव ने गैरकानूनी तरीके से पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और उन्हें बेटे के बिजनेस से अलग कर दिया। इसके बाद करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा। कोर्ट ने प्रिया सचदेव से वसीयत पेश करने को कहा, लेकिन प्रिया ने इसे सार्वजनिक न करने की मांग की और वसीयत बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की।

वर्तमान स्थिति

फिलहाल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। बच्चों की तरफ से वसीयत की सत्यता पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि प्रिया सचदेव ने इसे पेश कर कोर्ट से गोपनीय रखने का अनुरोध किया है। इस विवाद में अब यह तय होना बाकी है कि संजय कपूर की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और वसीयत कानूनी रूप से वैध है या नहीं।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it