मां की गोद से एक साल बच्ची को लेकर भागा भेड़िया, अब तक 9 बच्चों को खा चुका है ये जानवर

  • Updated: 13 Dec, 2025 03:15 PM
नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भेड़िये ने मां और बच्चे को अलग कर दिया।  बहराइच जिले की कैसरगंज तहसील अंतर्गत गोड़हिया नंबर चार गांव में एक भेड़िया घर में घुसकर मां के बगल में सो रही एक वर्षीय बच्ची को उठा लिया। ड्रोन कैमरे की मदद से वन विभाग की कई टीम व ग्रामीणों ने पूरी रात तलाश की, लेकिन कोहरे की वजह से अभी तक ना तो बच्ची का कुछ पता चला और ना ही भेड़िया नजर आया है। 
 

 नदी किनारे स्थित गोड़हिया नंबर चार गांव में रामकुमार की पत्नी अपनी बच्ची आरवी (01) के साथ घर के बरामदे में सो रही थीं। रात में भेड़िया बच्ची को उठाकर ले गया। डीएफओ ने बताया कि ड्रोन कैमरे लगाकर रात से तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा- ‘‘नदी के किनारे व गन्ने के खेतों में हमारी कई टीम तलाश में जुटी हैं। टीम में प्रशिक्षित शूटर्स भी हैं। शीघ्र ही बच्ची को बचा लिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो भेड़िये को गोली मार दी जाएगी।'' इस गांव में पहले कभी भेड़िया के आने की सूचना नहीं मिली थी।


 डीएफओ ने कहा कि गांव से करीब आठ किलोमीटर दूर स्थित मल्लहनपुरवा गांव में बीती सात दिसंबर को भेड़िया ने चार माह के बच्चे को उठा लिया था।  बच्चे के कपड़े व सिर के अवशेष गन्ने के एक खेत में पाए गए थे। आठ किलोमीटर दूर मल्लहनपुरवा में 29 नवंबर से सात दिसम्बर तक भेड़िए के तीन हमले हो चुके हैं। वन विभाग के अनुसार बहराइच जनपद के कुछ गांवों में नौ सितंबर से शुरू हुए भेड़ियों के हमलों से नौ बच्चों व एक बुजुर्ग दंपति सहित 11 लोगों की मौतें हो चुकी हैं तथा कम से कम 32 लोग घायल हुए हैं। 

