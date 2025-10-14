सपना चौधरी के कमरे में घुसकर बदमाशों ने गोली मारने की दी धमकी और किया ऐसा हाल...

नारी डेस्क : हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके डांस परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक गंभीर सुरक्षा घटना है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में उनके शो के दौरान कुछ बदमाशों ने सपना चौधरी को धमकी दी और सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 12 अक्टूबर की बताई जा रही है। सपना चौधरी का शो कोरबा के जश्न रिजॉर्ट में आयोजित किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो में इतनी भीड़ थी कि पुलिस और आयोजकों को नियंत्रण बनाए रखने में काफी परेशानी हुई। सुरक्षा कारणों से ढाई घंटे का शो केवल एक घंटे में समाप्त करना पड़ा। रात में कुछ लोग सपना चौधरी के कक्ष में घुसने की कोशिश करने पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, गालियां दीं और गोली मारने की धमकी भी दी।

पुलिस में दर्ज शिकायत

रिजॉर्ट संचालक चरणजीत सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार लोगो अनिल द्विवेदी, सुजल अग्रवाल, नवरंगलाल अग्रवाल और युगल शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, ये चारों रात में सपना चौधरी के कमरे तक पहुंचे, बदमाशी की, रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की, और सीसीटीवी का डीवीआर व 10 हजार रुपये नकद लेकर भाग गए। बता दें की इस मामले में अभियुक्त अनिल द्विवेदी ने पुलिस को बताया कि वे केवल सपना चौधरी को उनके सफल शो की बधाई देने गए थे। उनका आरोप है कि रिजॉर्ट स्टाफ ने उन्हें रोका और मारपीट कर पांच तोला सोने की चैन लूट ली।

सपना चौधरी का बयान

घटना के बाद सपना चौधरी ने कहा: “अगर समय रहते रिजॉर्ट मालिक करनदीप सिंह और पुलिस मौके पर न पहुंचते, तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी। मैं प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती हूं।”

