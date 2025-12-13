13 DECSATURDAY2025 8:14:42 PM
Nari

ऑनलाइन ऑर्डर किया कढ़ाई चिकन तो निकली ये जहरीली चीज, खाते ही युवक का हुआ बुरा हाल...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 13 Dec, 2025 05:12 PM
ऑनलाइन ऑर्डर किया कढ़ाई चिकन तो निकली ये जहरीली चीज, खाते ही युवक का हुआ बुरा हाल...

नारी डेस्क : आजकल लोग खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। शास्त्री नगर के रहने वाले युवक ने भूख मिटाने के लिए कढ़ाई चिकन ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन आधा खाने के बाद पता चला कि उसमें मारी हुई छिपकली थी।

युवक की तबियत बिगड़ी

युवक नीरज अपने दोस्त के घर रुके हुए थे। जैसे ही उन्हें यह पता चला, उनकी उलटी आने लगी और तबियत तेजी से खराब हो गई। दोस्त विजय ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। नीरज को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें मंगलवार रात छुट्टी मिल गई। अस्पताल से निकलने के बाद युवक ने पुलिस थाना जाकर होटल मालिक और ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

यें भी पढ़ें : 30 दिनों तक मीट छोड़ने पर शरीर में दिखते हैं ये बड़े बदलाव

पुलिस और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

एसपी (SP) सिटी ने कहा कि मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म्स और होटल की साफ-सफाई और क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे चेतावनी बताया कि खाना केवल स्वाद का नहीं बल्कि सेहत का मामला है। इस मामले ने मेरठ में फूड सेफ्टी जागरूकता बढ़ा दी है और पुलिस व स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी सख्त करने की मांग को बढ़ावा दिया है।

यें भी पढ़ें : अमेरिका में रचा गया नया इतिहास, पहला पगड़ीधारी सिख बने जज

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it