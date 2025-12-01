02 DECTUESDAY2025 8:31:44 PM
कौन हैं नंदिका द्विवेदी? पलाश मुच्छल–स्मृति मंधाना शादी विवाद में घसीटा गया नाम, अब तोड़ी चुप्पी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Dec, 2025 05:10 PM
कौन हैं नंदिका द्विवेदी? पलाश मुच्छल–स्मृति मंधाना शादी विवाद में घसीटा गया नाम, अब तोड़ी चुप्पी

नारी डेस्क:  पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी की तैयारियों के बीच अचानक ऐसा विवाद खड़ा हो गया, जिसने सभी को चौंका दिया। 23 नवंबर 2025 को शादी होनी थी, लेकिन ठीक रस्मों के बीच स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके कुछ ही घंटों बाद यह खबर आई कि पलाश मुच्छल भी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, जिससे शादी टल गई।

लेकिन मामला यहीं नहीं रुका सोशल मीडिया पर तरह–तरह की अफवाहें फैलने लगीं। पलाश के चैट्स, एक्स-गर्लफ्रेंड बिरवा शाह की तस्वीरें और फिर कोरियोग्राफर नंदिका द्विवेदी का नाम भी इस विवाद में खींच लिया गया। इसी कारण नंदिका को सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी।

कौन हैं नंदिका द्विवेदी? — जानी-मानी डांसर और प्रोफेशनल कोरियोग्राफर

नंदिका द्विवेदी एक प्रोफेशनल डांसर, कोरियोग्राफर और फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद IMT गाजियाबाद से MBA पूरा किया। नंदिका इंडस्ट्री में कई नामचीन कोरियोग्राफर्स के साथ काम कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलाश और स्मृति की शादी के लिए डांस ट्रेनिंग की जिम्मेदारी बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को की टीम द्वारा दी गई थी, जिसमें नंदिका को चुना गया। शादी के प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों ने पलाश और नंदिका के नाम को जोड़ना शुरू कर दिया।

नंदिका ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी   कहा, “यह सब झूठ है”

चल रहे विवादों और बेतुकी अफवाहों के बीच नंदिका ने एक लंबा बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनका नाम ऐसे निजी मामलों में घसीटा जा रहा है, जिनसे उनका कोई लेना-देना ही नहीं है। उन्होंने लिखा- “मेरे बारे में जो भी धारणाएं बनाई जा रही हैं, खासतौर पर यह कि मैंने किसी के रिश्ते को खराब करने में भूमिका निभाई है यह बिल्कुल सच नहीं है।” इस बयान में उन्होंने बेहद संयम के साथ यह स्पष्ट किया कि वह सिर्फ अपना काम कर रही थीं और किसी की निजी जिंदगी में उनका कोई दखल नहीं था।

“झूठी कहानियां देखना बहुत दर्दनाक है” नंदिका का दर्द छलका

नंदिका ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी कहानियां उनके लिए बेहद पीड़ादायक हैं। उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि कैसे बिना किसी सच्चाई के लोगों ने इंटरनेट पर स्टोरी गढ़ ली, और वह तेज़ी से वायरल भी हो गई।

उन्होंने कहा “किसी ऐसी चीज के इर्द-गिर्द कहानी बनते देखना बहुत दर्दनाक है जिसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है।” इस विवाद ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है, जिसकी उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी।

धमकियों तक की नौबत  अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा

नंदिका ने बताया कि सोशल मीडिया पर आरोपों के बाद उन्हें कई तरह की धमकियां मिलने लगीं। यह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा ताकि उनके परिवार वाले इन धमकियों को न देखें और परेशान न हों। उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया जो Reddit और सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित अफवाहों को बिना जांचे-परखे आगे बढ़ा रहे थे।

नंदिका की सभी से गुजारिश  “मेरा नाम इसमें मत घसीटिए, सच सामने आएगा”

अपने बयान के आखिर में नंदिका ने सभी से शांति और संयम रखने की अपील की। उन्होंने कहा “कृपया अफवाहें न फैलाएं। मैंने इस शहर में अपना करियर बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं। मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। आखिरकार, सच्चाई खुद सामने आ ही जाएगी।” यह बयान साफ बताता है कि वह इस अनचाहे विवाद से मानसिक रूप से गहराई से प्रभावित हुई हैं।

गुलनाज खान ने भी अफवाहों से किया किनारा

नंदिका से पहले कोरियोग्राफर गुलनाज खान ने भी एक पोस्ट कर साफ किया था कि पलाश–स्मृति के व्यक्तिगत मुद्दों से उनका कोई संबंध नहीं है और लोगों से गलत बातें न फैलाने की अपील की थी।

पलाश की मां का बयान  “शादी जल्द होगी”

वहीं, पलाश मुच्छल की मां अमिता मुच्छल ने फैंस को आश्वासन दिया कि भले ही हालात बहुत तनावपूर्ण थे, लेकिन दोनों जल्द ही शादी करेंगे। उन्होंने कहा “स्मृति और पलाश बहुत तकलीफ में हैं। पर सब ठीक हो जाएगा… शादी जल्द होगी।”

 

