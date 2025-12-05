IndiGo विवाद के बीच पिता का फूटा गुस्सा, चिल्ला-चिल्लाकर मांगी बेटी के लिए ये चीज

नारी डेस्क : देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स अचानक रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी की जरूरत के लिए एयरलाइन स्टाफ से बार-बार सेनेटरी पैड मांगते नजर आ रहे हैं।
वीडियो में दिख रहा है कि फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों का गुस्सा और निराशा साफ झलक रही है। वहीं, यह पिता अपनी बेटी की मदद के लिए बार-बार कह रहे हैं, “मेरी बेटी को पैड की जरूरत है… मुझे पैड चाहिए।” उनके चेहरे पर गुस्सा और मजबूरी दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही यात्रियों ने इंडिगो स्टाफ पर सवाल उठाए। कई लोगों ने टिप्पणी की कि इतनी बड़ी एयरलाइन होने के बावजूद बुनियादी जरूरतों के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया। साथ ही, कई यूजर्स ने मांग की कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने और एयरलाइन स्पष्ट बयान जारी करे।
इस वीडियो ने न सिर्फ यात्रियों का ध्यान खींचा है, बल्कि एयरलाइन के लिए यह एक चेतावनी भी बन गई है कि यात्रियों की निजी और मेडिकल जरूरतों को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है।