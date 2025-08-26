26 AUGTUESDAY2025 2:54:15 PM
Nari

संजय दत्त के परिवार में आई दरार, बड़ी बेटी ने पिता की परवरिश पर उठाए सवाल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Aug, 2025 11:34 AM
संजय दत्त के परिवार में आई दरार, बड़ी बेटी ने पिता की परवरिश पर उठाए सवाल

नारी डेस्क: अभिनेता संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने सोमवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक रहस्यमयी नोट शेयर किया, जिसके बाद अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। उन्होंने 'चालबाज़' लोगों और परिवार के बारे में लिखा, जो "मानसिक स्वास्थ्य" की बजाय "छवि" को चुनते हैं। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि परिवार  में दुर्व्यवहार और हेरफेर करने की खुली छूट नहीं है।

PunjabKesari
संजय दत्त की बेटी ने अपने नोट में लिखा-  "आपके खून के हर रिश्ते को आपकी ज़िंदगी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। कभी-कभी, सबसे ज़्यादा थका देने वाले, अमान्य और उपेक्षापूर्ण लोग जिन्हें हम जानते हैं, उन्हें 'परिवार' कहा जाता है। आपको अपनी शांति बनाए रखने की आज़ादी है। आपको कम संपर्क या बिल्कुल भी संपर्क नहीं करने की आज़ादी है। आपको परिवार की छवि बनाए रखने की बजाय अपने मानसिक स्वास्थ्य को चुनने की आज़ादी है।"


त्रिशाला ने कहा कि बच्चों को उन माता-पिता से दूरी बनाने की इजाज़त है जो उनके साथ 'दुर्व्यवहार' करते हैं और उन्हें 'अपराधबोध' में डालते हैं।  उन्होंने लिखा- "क्योंकि 'परिवार' आपको दुर्व्यवहार, हेरफेर या अपराधबोध में डालने की खुली छूट नहीं देता। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है जो आपको चोट पहुंचाता रहे- भले ही उन्होंने आपको पाला हो। जब माता-पिता इस बात की ज़्यादा परवाह करते हैं कि परिवार दुनिया को कैसा दिखता है, बजाय इसके कि उसमें रहना कैसा लगता है, तो यह एक समस्या है।"

त्रिशाला संजय की बेटी हैं, जो 1987 में अभिनेता ऋचा शर्मा से हुई उनकी शादी से पैदा हुई थीं। त्रिशाला का जन्म 1988 में हुआ था, और 1996 में ब्रेन ट्यूमर के कारण अपनी मां की मृत्यु के बाद, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने नाना-नानी के साथ रहती थीं।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it