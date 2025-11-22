02 DECTUESDAY2025 8:38:30 PM
अमाल और शहबाज पर बुरी तरह भड़के सलमान खान, मैं तुम दोनों को मुख्य द्वार से निकाल देता

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Nov, 2025 10:25 AM
नारी डेस्क: बिग बॉस 19 में यह हफ़्ता इमोशनल और एंटरटेनिंग दोनों था क्योंकि कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले घर में आए और कुछ देर के लिए उनके साथ रहे।  कंटेस्टेंट्स को थोड़ी राहत मिलने के बाद सलमान खान के साथ वीकेंड का वार आ गया। नए प्रोमो में सलमान अमाल मलिक और शहबाज़ बदेशा को उनके बर्ताव और बिग बॉस को बायस्ड कहने के लिए डांटते हुए दिख रहे हैं।

PunjabKesari
वीडियो में, सलमान ने अमाल के मालती चाहर के प्रति व्यवहार और लोगों की पीठ पीछे बोलने की आदत पर सवाल उठाते हुए कहा-  “अमाल, मालती चाहर के प्रति तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अपमानजनक है। अमाल मजबूत लोगों से टकराएगा नहीं, बस उनके पीछे उनकी बुराई करेगा। गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट को आपने कभी आमने-सामने नहीं किया।”

PunjabKesari
जब अमाल अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए कहते हैं- “ऐसा नहीं हो सकता” तो सलमान उसे चुप कराते  हुए कहते हैं- “सुनना है तो सुनो, नहीं तो मैं चुप बैठ जाता हूं और कई बार आपके पंगे हो जाते हैं आपके एक दोस्त की वजह से  वो है शहबाज”। सलमान आगे कहते हैं- “शहबाज़, तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि तुम अमाल को लेकर कितने पजेसिव हो गए हो। जिस दिन से तुम घर में आए हो, तुम चमचा बन गए हो”। उन्होंने बिग बॉस को पक्षपाती और अनुचित कहने के लिए शहबाज और अमाल दोनों को फटकार लगाते हुए कहा- “जो हंगामा आप दोनों ने किया था कि बिग बॉस अनुचित है, अगर मैं यहां होता, तो मैं मुख्य द्वार खुलवा देता और आपको कोई विकल्प भी नहीं देता।”

