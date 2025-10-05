रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की हुई सगाई, जानें कब से एक-दूसरे को कर रहे हैं Date ...

नारी डेस्क : कई सालों तक अफवाहों के बाद, बॉलीवुड और टॉलीवुड के फैंस के लिए बड़ी खबर आ गई है। अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की पुष्टि हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जोड़ा फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधने वाला है। हालांकि, दोनों ने सोशल मीडिया पर अभी तक इस बारे में कोई पोस्ट या घोषणा नहीं की है।

डेटिंग की शुरुआत

रश्मिका और विजय पहली बार 2018 की हिट फिल्म ‘गीता गोविंदम’ और 2019 की फिल्म ‘डियर कॉमरेड’ में साथ काम करने के बाद खबरों में आए। इसके बाद से उनके अफेयर की अफवाहें चलती रहीं। वे अक्सर साथ समय बिताते और पब्लिक इवेंट्स में दिखाई देते रहे। अगस्त में उन्होंने न्यूयॉर्क में 43वें भारत दिवस परेड में भी भाग लिया। इसके अलावा, दोनों कई सोशल इवेंट्स और प्रोग्राम्स में साथ नजर आए हैं।

सगाई की पुष्टि

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 3 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में एक निजी समारोह में सगाई की। इस कार्यक्रम में केवल करीबी परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। विजय की टीम ने 4 अक्टूबर को इस सगाई की आधिकारिक पुष्टि की। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों फरवरी 2026 में शादी करने की योजना बना रहे हैं।

उम्र में फासला

रश्मिका मंदाना: 29 साल

विजय देवरकोंडा: 36 साल

एज गैप: 7 साल, विजय रश्मिका से बड़े हैं।

नेटवर्थ की तुलना

रश्मिका मंदाना

रश्मिका मंदाना की कुल संपत्ति लगभग ₹100 करोड़ आंकी गई है। उनके पास मुंबई, हैदराबाद, गोवा और कूर्ग में आलीशान घर हैं, साथ ही मर्सडीज बेंज और ऑडी Q3 जैसी लग्जरी कारें भी उनके कलेक्शन में शामिल हैं।

विजय देवरकोंडा

विजय देवरकोंडा की कुल संपत्ति लगभग ₹150 करोड़ बताई जाती है। वे एक फिल्म के लिए करीब ₹15 करोड़ फीस लेते हैं। उनके पास हैदराबाद में शानदार बंगला है और कार कलेक्शन में BMW और Volvo XC90 जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं।

विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना से उम्र में बड़े हैं और नेटवर्थ के मामले में भी विजय उनसे आगे हैं। इस जोड़े की सगाई और आने वाली शादी की खबर से उनके फैंस बेहद उत्साहित हैं और उनके प्रेम और विवाह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।