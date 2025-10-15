16 OCTTHURSDAY2025 5:11:12 PM
पंकज धीर का निधन, फैंस की आंखें नम; जानें कब और कहां होगा अंतिम संस्कार

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Oct, 2025 03:02 PM
नारी डेस्क: टीवी और फिल्म जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। ‘महाभारत’ के ‘कर्ण’ के नाम से पहचान बनाने वाले मशहूर एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। 68 साल की उम्र में कैंसर से जंग हारकर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से मनोरंजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

इंडस्ट्री में शोक की लहर, फैंस कर रहे श्रद्धांजलि

जैसे ही पंकज धीर के निधन की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने भावनात्मक पोस्ट शेयर करना शुरू कर दिया। फैंस उनके ‘महाभारत’ के कर्ण वाले किरदार की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने भी इस खबर पर शोक व्यक्त किया है। सभी का कहना है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे।

 लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे थे पंकज धीर

पंकज धीर लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस बीमारी को काफी समय तक छुपाकर रखा और कभी भी अपने फैंस को इसका अंदाजा नहीं होने दिया। वे हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते थे और अपने काम को पूरी निष्ठा से करते थे। उन्हें आखिरी बार जी-5 की वेब सीरीज़ ‘पॉइजन’ (Poison) में देखा गया था, जो साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। इसमें उन्होंने ‘बैरिस्टर डी’कोस्टा’ का किरदार निभाया था। इस भूमिका के बाद वे लाइमलाइट से दूर चले गए थे, लेकिन अपने प्रशंसकों के दिलों में हमेशा बने रहे।

कब और कहां होगा अंतिम संस्कार?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पंकज धीर का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान भूमि में किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा आज शाम 4:30 बजे निकाली जाएगी। इस दौरान परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कई कलाकार शामिल होंगे।
उनके बेटे निकितिन धीर और बहू कृति खर्बंदा इस कठिन घड़ी में परिवार के साथ हैं। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

 CINTAA और को-स्टार्स ने जताया गहरा दुख

‘महाभारत’ में उनके को-एक्टर फिरोज खान ने पंकज धीर के निधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पंकज न सिर्फ एक शानदार अभिनेता थे बल्कि एक बेहद विनम्र इंसान भी थे। साथ ही, CINTAA (Cine and TV Artistes Association) ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि “पंकज धीर न केवल हमारे संघ के पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे, बल्कि वे कलाकारों के हक के लिए हमेशा खड़े रहे।” उनके निधन से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री ने एक सच्चा नेता और प्रेरणादायक कलाकार खो दिया है।

 पंकज धीर की विरासत

पंकज धीर का सफर सिर्फ ‘महाभारत’ तक सीमित नहीं था। उन्होंने ‘चंद्रकांता’, ‘युग’, ‘द ग्रेट मराठा’ जैसे कई टीवी सीरियल्स और ‘सड़क’, ‘बादशाह’, ‘सोल्जर’, ‘आशिक आवारा’ जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। उनके अभिनय की गहराई और आवाज़ की गंभीरता ने उन्हें दर्शकों के बीच हमेशा के लिए अमर बना दिया।

 फैंस की आंखें नम, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की बाढ़

फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं  “महाभारत का कर्ण चला गया, लेकिन उसका अभिनय अमर रहेगा।” कई यूजर्स ने लिखा कि “उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़ और उनके किरदार अब हमेशा याद रहेंगे।”

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है।  

 

