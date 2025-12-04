दिग्गज फिल्ममेकर का निधन, जन्मदिन के एक दिन बाद ली अंतिम सांस

नारी डेस्क: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। तमिल सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर एवीएम सरवनन का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और पिछले कई महीनों से उनका इलाज भी चल रहा था। रविवार सुबह लगभग 5:30 बजे उन्होंने चेन्नई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
साउथ सिनेमा में दिया बड़ा योगदान
एवीएम सरवनन ने साउथ सिनेमा को कई यादगार और सुपरहिट फिल्में दीं। उनकी फ़िल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाईं। उनके प्रोडक्शन हाउस AVM Productions को साउथ इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने प्रोडक्शन हाउस में गिना जाता है।
इन फिल्मों का किया था निर्माण
संसारम अधु मिनसारम
नानम ओरु पेन
शिवाजी
मिनसारा कानावु
वेट्टैयाडु विलैयाडु
अयान
इन फिल्मों ने तमिल इंडस्ट्री में बेहतरीन बिज़नेस किया और कई नई तकनीकों को भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने में AVM Productions की अहम भूमिका रही।
कौन थे एवीएम सरवनन?
एवीएम सरवनन, दिग्गज निर्माता एवी मयप्पन चेट्टियार के तीसरे बेटे थे। अपने पिता की बनाई विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत कम उम्र में संभाल ली थी। साल 1958 में उन्होंने आधिकारिक रूप से AVM स्टूडियोज का काम अपने हाथ में लिया और इसके बाद लगातार कई दशकों तक फिल्मों का निर्माण करते रहे।
उन्होंने स्टूडियो की तकनीक को आधुनिक बनाया, बड़े निर्देशकों को प्लेटफॉर्म दिया, और इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में दीं। उनके नेतृत्व में AVM Productions ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया और आज भी यह प्रोडक्शन हाउस सम्मान के साथ जाना जाता है।
जन्मदिन के एक दिन बाद हुआ निधन
सबसे दर्दनाक बात यह है कि एवीएम सरवनन का निधन उनके 86वें जन्मदिन के सिर्फ एक दिन बाद हुआ। उनके परिवार और चाहने वालों के लिए यह गहरा सदमा है।
उनका पार्थिव शरीर आज शाम 4 बजे AVM स्टूडियोज की तीसरी मंजिल पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद शाम को ही उनका अंतिम संस्कार AVM विद्युत शवदाह गृह में किया जाएगा।