13 DECSATURDAY2025 8:18:33 PM
Nari

फिल्म इंडस्ट्री से आई बुरी खबर, एक्टर और मशहूर  कॉमेडियन का हुआ निधन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Dec, 2025 09:04 AM
फिल्म इंडस्ट्री से आई बुरी खबर, एक्टर और मशहूर  कॉमेडियन का हुआ निधन

नारी डेस्क: मशहूर स्कॉटिश एक्टर और कॉमेडियन स्टेनली बैक्सटर का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह कई दशकों तक ब्रिटिश टीवी पर एक जानी-मानी हस्ती थे। उनका करियर 1960 के दशक से 1980 के दशक तक फैला हुआ था और इसमें कई हिट सीरीज़, एक्टिंग रोल और पैंटोमाइम में रेगुलर अपीयरेंस शामिल थे।


1940 के दशक में करियर की हुई शुरुआत

बीबीसी के अनुसार, बैक्सटर ने 1940 के दशक में स्कॉटिश थिएटर में अपने करियर की शुरुआत की, और आखिरकार उन्हें वैरायटी थिएटर में सफलता मिली। उन्हें बड़ा ब्रेक कॉमेडी स्केच शो 'ऑन द ब्राइट साइड' से मिला, जहां उन्होंने पहली बार अपना सबसे मशहूर स्केच, पार्लियामो ग्लासगो पेश किया। इससे उन्हें और मौके मिले और ब्रिटेन में एक पसंदीदा एंटरटेनर के तौर पर उनकी पहचान पक्की हो गई।


एक्टर ने कई अवॉर्ड भी किए अपने नाम

बैक्सटर का सबसे मशहूर काम द स्टेनली बैक्सटर शो था जो 1963 में BBC पर शुरू हुआ था। यह शो बहुत सफल रहा और 1973 में द स्टेनली बैक्सटर पिक्चर शो के साथ लंदन वीकेंड टेलीविज़न (LWT) पर चला गया। उन्होंने इस शो में फिल्मों और टेलीविज़न की पैरोडी में कई किरदार निभाए, और अपनी परफॉर्मेंस के लिए कई BAFTA अवॉर्ड जीते। बैक्सटर ने 1981 में द स्टेनली बैक्सटर सीरीज़ के साथ अपना टेलीविज़न करियर जारी रखा, और फिर दशक के आखिर में BBC में वापस आ गए। 1990 में टेलीविज़न से रिटायर होने से पहले उन्होंने बच्चों के शो मिस्टर मजेका में भी एक भूमिका निभाई थी। रिटायरमेंट के बावजूद, उन्होंने कई और सालों तक स्कॉटलैंड में पैंटोमाइम डेम के रूप में परफॉर्म करना जारी रखा।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it