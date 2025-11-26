02 DECTUESDAY2025 8:34:16 PM
Nari

क्यों टली पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी? संगीत नाइट से अस्पताल तक—मां अमिता ने बताई पूरी सच्चाई

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Nov, 2025 11:08 AM
क्यों टली पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी? संगीत नाइट से अस्पताल तक—मां अमिता ने बताई पूरी सच्चाई

नारी डेस्क : म्यूज़िशियन और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल तथा भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन संगीत नाइट के बाद हालात अचानक बदल गए। शादी टल गई, दूल्हा अस्पताल पहुंच गया, दुल्हन की फैमिली सदमे में थी और अब जाकर इस पूरे मामले की असली वजह सामने आई है। पलाश की मां अमिता मुच्छल ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि आखिर वह कौन-सी घटना थी जिसने खुशियों के माहौल को अचानक तनाव में बदल दिया।

शादी का फैसला क्यों टला?

अमिता मुच्छल ने कहा कि शादी को पोस्टपोन करने का फैसला खुद पलाश ने लिया, वह भी तुरंत। उन्होंने बताया की पलाश को स्मृति के पिता से बहुत लगाव है। जब उन्हें हार्ट से जुड़ी तकलीफ हुई तो पलाश ने ही कहा कि फेरे तब तक नहीं होंगे जब तक अंकल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। यानी शादी रुकी लेकिन रिश्ते की मजबूती और भावनाओं के साथ।

यें भी पढ़ें : जिम वालों के लिए कौन सा प्रोटीन सबसे बेस्ट! चिकन, अंडा या पनीर

स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ते ही टूट गया माहौल

संगीत नाइट के ठीक बाद स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की हालत खराब हो गई। सीने में दर्द बढ़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अमिता ने बताया की वो बहुत खुश थे, पूरी रात डांस किया था, स्टोरीज़ डाल रहे थे। लेकिन अगले दिन बारात की प्लानिंग के दौरान दर्द बढ़ा और एंबुलेंस बुलानी पड़ी। उनके अस्पताल पहुंचते ही शादी के सभी कार्यक्रम रोक दिए गए।

कैसे बिगड़ी दूल्हे पलाश की तबीयत?

पिता समान व्यक्ति की हालत बिगड़ने का असर सीधे पलाश की भावनाओं पर पड़ा। अमिता ने बताया की हल्दी हो चुकी थी, हम उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन वो बहुत रो रहे थे… रोते-रोते उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें 4 घंटे अस्पताल में रखना पड़ा, IV ड्रिप लगी, EKG और कई टेस्ट हुए। रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। यानि सिर्फ दुल्हन के पिता नहीं, बल्कि दूल्हा भी अस्पताल पहुंच गया।

यें भी पढ़ें : 8 साल की बच्ची के साथ आख‍िर क्या हुआ ऐसा? स्कूल जाने से डरी, मां दौड़ी अस्पताल...

संगीत नाइट पर क्या हुआ था?

संगीत नाइट बेहद खुशियों भरी थी। अमिता बताती हैं की एक दिन पहले अंकल ने बहुत डांस किया था। वो सबसे खुश थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले ही दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। इमोशनल झटके और परिवार की चिंताओं ने शादी की पूरी प्लानिंग रोक दी। शादी टलने के बाद स्मृति ने सोशल मीडिया से शादी की सारी तस्वीरें हटाईं दोनों परिवार अब पूरी तरह इलाज और आराम पर फोकस कर रहे हैं। फैंस अब नई शादी की डेट का इंतजार कर रहे हैं।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it