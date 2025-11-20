02 DECTUESDAY2025 8:33:32 PM
Nari

Health Insurance को लेकर नई रिपोर्ट, भारत में 82 फीसदी दिव्यांगों के पास नहीं है कोई बीमा

  Edited By vasudha,
  Updated: 20 Nov, 2025 05:07 PM
नारी डेस्क:  गुरुवार को जारी एक नए व्हाइट पेपर में पाया गया है कि 80 परसेंट से ज़्यादा दिव्यांग भारतीयों का इंश्योरेंस नहीं है, और हेल्थ कवरेज तक सभी की पहुंच पक्का करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, जो लोग अप्लाई करते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा को अक्सर बिना किसी वजह के रिजेक्ट कर दिया जाता है।  “सभी के लिए समावेशी हेल्थ कवरेज: भारत में दिव्यांगता, भेदभाव और हेल्थ इंश्योरेंस” नाम की यह रिपोर्ट नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (NCPEDP) ने एक राउंडटेबल में लॉन्च की, जिसमें पॉलिसी बनाने वाले, इंश्योरेंस देने वाले और दिव्यांगता अधिकारों के समर्थक शामिल हुए। 
 

एप्लीकेशन हो रहे रिजेक्ट

34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,000 से ज़्यादा दिव्यांग लोगों पर किए गए देश भर के सर्वे के आधार पर, इस स्टडी में चेतावनी दी गई है कि “गहरी सिस्टमिक असमानता” लगभग 16 करोड़ दिव्यांग भारतीयों को सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की इंश्योरेंस स्कीम से रोक रही है।नतीजों के मुताबिक, 80 परसेंट जवाब देने वालों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, जबकि अप्लाई करने वालों में से 53 परसेंट ने कहा कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गईं। कई लोगों ने बताया कि उन्हें सिर्फ़ उनकी दिव्यांगता या पहले से मौजूद बीमारियों की वजह से मना कर दिया गया, खासकर ऑटिज़्म, साइकोसोशल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और थैलेसीमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर वाले लोगों में रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा था।


देश में जागरूकता की कमी

रिपोर्ट में कहा गया है कि संवैधानिक सुरक्षा, दिव्यांग लोगों के अधिकार एक्ट, 2016, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद ये प्रथाएं जारी हैं। रिसर्चर्स ने महंगे प्रीमियम, डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच न होना, और उपलब्ध स्कीमों के बारे में जागरूकता की भारी कमी को भी कवरेज में बड़ी रुकावटों के तौर पर बताया। NCPEDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरमान अली ने नतीजों को “नैतिक और संवैधानिक चुनौती” बताते हुए कहा कि डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को सस्ते इंश्योरेंस से लगातार बाहर रखना “सिस्टेमिक फेलियर से कहीं ज़्यादा है; यह अधिकारों का उल्लंघन है”।
 

आयुष्मान भारत योजना से बाहर हैं दिव्यांग 

अली ने कहा, “भले ही सरकार 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी सीनियर सिटिज़न्स को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत (PM-JAY) को बढ़ा रही है, लेकिन दिव्यांग लोग साफ़ तौर पर बाहर हैं, जबकि उन्हें भी उतनी ही, या उससे भी ज़्यादा, हेल्थ से जुड़ी कमज़ोरियों का सामना करना पड़ रहा है।” व्हाइट पेपर में बिना उम्र या इनकम के क्राइटेरिया के सभी दिव्यांग लोगों को आयुष्मान भारत के तहत तुरंत शामिल करने की सिफारिश की गई है, जो सीनियर सिटिज़न्स के लिए सरकार के 2024 के विस्तार के साथ मेल खाता है। दूसरे मुख्य प्रस्तावों में मेंटल हेल्थ, रिहैबिलिटेशन और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर इंश्योरेंस कवरेज, IRDAI के अंदर एक डेडिकेटेड डिसेबिलिटी इंक्लूजन कमेटी बनाना, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में स्टैंडर्ड और बिना भेदभाव वाले प्रीमियम, और सभी इंश्योरेंस प्रोसेस में ज़रूरी एक्सेस शामिल हैं। इसने इंश्योरेंस कंपनियों और हेल्थकेयर स्टाफ के लिए डिसेबिलिटी-सेंसिटिव सर्विस डिलीवरी पक्का करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाने की भी अपील की।
 

