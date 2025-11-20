खूबसूरत होने के साथ- साथ जहरीले भी होते हैं ये पौधे, इसे अभी किचन से निकाल दें बाहर

नारी डेस्क: घर की सजावट में पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन हर पौधा रसोई (किचन) में रखना सही नहीं होता। कुछ पौधे किचन के तापमान, नमी, धुएं, या गैस के कारण जल्दी खराब होते हैं, और कुछ पौधे विषैले भी होते हैं। इसलिए जानिए लिली से लेकर डैफोडिल तक वे 5 पौधे जिनसे किचन सजाने से बचना चाहिए।



लिली (Lily) – खूबसूरत लेकिन जहरीली

लिली के फूल बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन इनके पत्ते और परागकण जहरीले (toxic) माने जाते हैं, खासकर बच्चों और पालतू जानवरों के लिए। किचन में गर्मी और नमी से इसकी खुशबू तेज हो जाती है, जो सिरदर्द या एलर्जी पैदा कर सकती है। इसे किचन में रखने से बचें।



डैफोडिल (Daffodil) – एलर्जी बढ़ाने वाला पौधा

डैफोडिल एक खूबसूरत पीला फूल है, लेकिन इसके बल्ब और रस में टॉक्सिन होते हैं। इसकी महक कुछ लोगों में माइग्रेन और एलर्जी ट्रिगर करती है। किचन के गर्म माहौल में इसकी गंध और तेज हो जाती है।



फर्न (Fern) – अधिक नमी मांगता है

किचन का तापमान लगातार बदलता रहता हैकभी गर्म, कभी सूखा। फर्न को लगातार हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, वरना यह जल्दी सूख जाता है। गैस के धुएं और तेल की चिकनाई फर्न की पत्तियों पर जम जाती है।



एलोवेरा (Aloe Vera) – किचन की गर्मी में पिघल जाता है

एलोवेरा को ठंडा और अप्रत्यक्ष प्रकाश चाहिए। किचन में चूल्हे/गैस के पास की गर्मी इसकी पत्तियों को पीला और नरम कर देती है। इसकी पत्तियों पर तेल व धुआं जमने से पौधा खराब हो जाता है।

पाथोस या मनी प्लांट का बड़ा पौधा (Large Pothos)

मनी प्लांट छोटे पॉट में ठीक है, लेकिन बड़ा प्लांट किचन में नमी और धुएं से जल्दी खराब होता है। इसकी बेलें खुले फ्लेम और गर्म बर्तन से टकराकर खतरा बना सकती हैं। किचन में तेज बढ़ने वाली बेलें अव्यवस्था (clutter) भी पैदा करती हैं।

किचन में पौधे क्यों जल्दी खराब होते हैं?

यहां तापमान बहुत बदलता रहता है, धुआं, तेल की चिकनाई और गैस, तेज गर्मी, कभी ज्यादा, कभी कम रोशनी, नमी में उतार–चढ़ाव के कारण पौधा किचन में फिट नहीं बैठता। अगर आप किचन में पॉज़िटिव वाइब्स और हरियाली चाहते हैं, तो तुलसी,रोज़मेरी, पुदीना, थाइम, स्नेक प्लांट (छोटा) स्पाइडर प्लांट ये पौधे लगाएं ये किचन की हवा शुद्ध करते हैं और ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगते।

