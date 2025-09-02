अभी नहीं थमेगी आफत वाली बारिश,  हिमचाल, पंजाब के बाद अब इस राज्य में भी आया संकट

नारी डेस्क: गुरुग्राम के बड़े हिस्से में भारी बारिश के कारण जलभराव और यातायात ठप होने के कारण, अधिकारियों ने कॉर्पोरेट कार्यालयों से कर्मचारियों को घर से काम करने देने का आग्रह किया है और स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है क्योंकि शहर भीषण जलभराव से जूझ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भी मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।



एडवाइजरी में कहा गया-"पूर्वानुमान के मद्देनजर, जिले के सभी कॉर्पोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को काम पर जाने के लिए निर्देशित करें। घर से हीऔर जिले के सभी स्कूलों को 02-09-2025 को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की सलाह दी जाती है।" ज्यादा बारिश होने के चलते गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव हो गया और भारी यातायात जाम हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर यात्री घंटों फंसे रहे।



स्थिति का आकलन करने के लिए, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा और उपायुक्त अजय कुमार ने सोमवार देर रात NH-48 और सोहना रोड का निरीक्षण किया। इस बीच, दिल्ली में भारी बारिश के कारण, खासकर दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर, यातायात जाम की स्थिति पैदा हो गई है और यमुना नदी के किनारे बाढ़ की चिंता बढ़ गई है। जलभराव और कम दृश्यता के कारण राजधानी में उड़ान संचालन भी बाधित हुआ है, और एयरलाइनों ने यात्रा संबंधी सलाह जारी की है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, दिल्ली में अधिकारियों ने यातायात बंद करने का आदेश दिया है।



केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की सलाह के बाद, मंगलवार शाम 5 बजे से यमुना नदी पर बने लोहा पुल पुल पर यातायात और आम जनता की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 2 से 4 सितंबर तक दिल्ली में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। मंगलवार को, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से लगभग 3-5 डिग्री सेल्सियस कम है। सुबह 15-20 किमी प्रति घंटे, दोपहर में 22 किमी प्रति घंटे से कम और शाम तक 16 किमी प्रति घंटे से कम हवा चलने का अनुमान है।

