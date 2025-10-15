मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर, अचानक इस मशहूर सिंगर ने दुनिया को कहा अलविदा

नारी डेस्क: मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर अमेरिकी आर एंड बी (R&B) और सोल गायक डी'एंजेलो (D’Angelo) का मंगलवार को 51 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। आखिरकार बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर जैसे ही सामने आई, पूरी संगीत इंडस्ट्री और उनके करोड़ों प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई।
परिवार ने दी भावुक विदाई
सिंगर डी'एंजेलो, जिनका असली नाम माइकल यूजीन आर्चर (Michael Eugene Archer) था, के परिवार ने उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि की। परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया, “हमारे परिवार का एक चमकता सितारा बुझ गया है, जिससे हर ओर अंधेरा छा गया है। डी'एंजेलो की मधुर आवाज़ और आत्मा से निकले सुर हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे।” परिवार ने यह भी बताया कि डी'एंजेलो पिछले कुछ वर्षों से कैंसर से जूझ रहे थे और उन्होंने बहादुरी से इस बीमारी का सामना किया।
संगीत से बनाई थी अनोखी पहचान
डी'एंजेलो का जन्म 11 फरवरी 1974 को रिचमंड, वर्जीनिया (अमेरिका) में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था। बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ तीन साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू कर दिया था। किशोरावस्था में ही उन्होंने गॉस्पेल और जैज़ संगीत की ट्रेनिंग ली और स्थानीय कार्यक्रमों में परफॉर्म करने लगे।
उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में EMI Records के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यही वह दौर था जब उनका करियर तेज़ी से ऊँचाइयों पर पहुंचा।
‘ब्राउन शुगर’ ने बदल दी किस्मत
डी'एंजेलो ने साल 1995 में अपना पहला एल्बम ‘Brown Sugar’ रिलीज़ किया। यह एल्बम ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनियाभर में हिट रहा। इसमें शामिल गाने — “Brown Sugar”, “Lady”, और “Cruisin” — आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसते हैं। उनकी मखमली आवाज़ और रिदम एंड ब्लूज़ की अनोखी शैली ने उन्हें Neo-Soul संगीत का पायनियर बना दिया। संगीत समीक्षकों ने उन्हें उस दौर का सबसे प्रभावशाली कलाकार बताया, जिन्होंने सोल और हिप-हॉप के बीच की दीवार को तोड़ दिया।
मिला था अंतरराष्ट्रीय सम्मान
डी'एंजेलो को अपने करियर में कई ग्रैमी अवॉर्ड्स मिले। उनका दूसरा एल्बम “Voodoo” (2000) भी सुपरहिट रहा, जिसे "सर्वश्रेष्ठ आर एंड बी एल्बम" के पुरस्कार से नवाज़ा गया। उनका गाना “Untitled (How Does It Feel)” आज भी क्लासिक म्यूज़िक में गिना जाता है। उनकी खासियत यह थी कि वे अपने संगीत में भावनाओं और आत्मा की गहराई को बड़ी सहजता से पिरो देते थे।
संगीत जगत में शोक की लहर
डी'एंजेलो के निधन की खबर से पूरी दुनिया के संगीत प्रेमी दुखी हैं। सोशल मीडिया पर फैंस और कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा “एक युग का अंत हो गया... डी'एंजेलो की आवाज़ अब सिर्फ यादों में गूंजेगी।” अमेरिकी संगीत उद्योग के कई दिग्गजों ने कहा कि डी'एंजेलो का योगदान संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
अलविदा ‘Soul Prince’
डी'एंजेलो ने अपने संगीतमय सफर से एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसे मिटाना नामुमकिन है। उनके गाने आज भी नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। कम उम्र में उनका जाना संगीत जगत के लिए एक गहरा सदमा है। दुनिया भर के फैंस आज यही कह रहे हैं