दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना और किस देश के पास कम? रिपोर्ट में हुआ खुलासा

नारी डेस्क : सोना (Gold) प्राचीन समय से ही संपन्नता, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक माना जाता रहा है। डिजिटल करेंसी और आधुनिक वित्तीय साधनों के दौर में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। यही कारण है कि कई देश अपने खजाने में विशाल स्वर्ण भंडार सुरक्षित रखते हैं। ताज़ा रिपोर्ट (सितंबर 2025) के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के पास है।

दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देश

संयुक्त राज्य अमेरिका: 8133 टन सोना; वर्ष 2000 से लगभग स्थिर भंडार।
जर्मनी: 3350 टन; वर्ष 2000 में 3468 टन था।
इटली: 2452 टन सोना।
फ्रांस: 2437 टन सोना।
रूस: 2330 टन सोना।
चीन: 2304 टन सोना; लगातार भंडार बढ़ा रहा है।
स्विट्जरलैंड: 1040 टन सोना।
भारत: 880 टन सोना; देश के इतिहास में अब तक सबसे अधिक।
जापान: 846 टन सोना।

सोने ज्यादा होने का मुख्य कारण

अमेरिका दुनिया में सर्वाधिक सोना रखने वाला देश बना हुआ है। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार हासिल कर लिया है और दुनिया में आठवें स्थान पर है। चीन लगातार अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है और सूची में छठे स्थान पर है।

दुनिया में सोने की मात्रा बहुत कम वाले देश

दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों के बाद, कई देशों के पास सोने की मात्रा बहुत कम है। आम तौर पर छोटे, आर्थिक रूप से कमजोर या कम भंडार वाले देश सूची में सबसे नीचे आते हैं। उदाहरण के लिए कुछ देशों के पास कम सोना।

नेपाल: लगभग 2–3 टन (अनुमानित)
बांग्लादेश: लगभग 2–3 टन
श्रीलंका: लगभग 5–10 टन
मालदीव: लगभग 1 टन या उससे कम
कई अफ्रीकी देश (जैसे माली, बुर्किना फासो, लीबिया) – 1–10 टन के आसपास

सोने कम होने का मुख्य कारण

इन देशों में अर्थव्यवस्था छोटी होने के कारण बहुत अधिक सोना भंडारित नहीं किया जाता।
स्थानीय सोना उत्पादन कम होता है।
सरकारें अपने भंडार में निवेश करने के बजाय विदेशी मुद्रा और अन्य संपत्तियों में प्राथमिकता देती हैं।
 

