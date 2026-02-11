19 FEBTHURSDAY2026 1:36:01 AM
आज फिर स्कूलों को 1.11 बजे बम से उड़ाने की मिली धमकी, तुरंत बच्चों को भेजा घर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 11 Feb, 2026 12:14 PM
आज फिर स्कूलों को 1.11 बजे बम से उड़ाने की मिली धमकी, तुरंत बच्चों को भेजा घर

नारी डेस्क:  मोहाली, S.A.S नगर पंजाब के कई जाने-माने स्कूलों को आज सुबह करीब 7:30 बजे एक धमकी भरा ईमेल मिला। अधिकारियों ने तुरंत प्रभावित स्कूलों को घेर लिया, स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए छुट्टी घोषित कर दी, और पूरी तलाशी के लिए बम डिस्पोजल, एंटी-सैबोटेज और ARP टीमों को तैनात किया। मेल में स्कूलों और काॅलेजों में 1.11 बजे बम धमाके करने की धमकी दी गई । मेल में सीएम भगवंत मान को भी धमकी दी गई है। हालांकि अब तक कोई  संदिग्ध चीज नहीं मिली है।
 

SP सिटी मोहाली दिलप्रीत सिंह ने बताया- "आज, लगभग 7:30 AM बजे, मोहाली के तीन जाने-माने स्कूलों में मोहाली को धमकी भरे ईमेल मिले। इसके बाद हमारी अलग-अलग स्पेशल टीमों ने तुरंत एक्शन लिया। हमारे बम डिस्पोजल स्क्वॉड, ARP (आर्म्ड रिस्पॉन्स पुलिस) टीमें, एंटी-सैबोटेज टीमें और लोकल पुलिस फोर्स सभी अभी साइट पर हैं। हमारे सभी गजेटेड ऑफिसर (GOs), DSPs और SPs फील्ड में हैं और पूरी तरह से इंस्पेक्शन कर रहे हैं," । उन्होंने बताया- "एहतियात के तौर पर, हमने इन स्कूलों को घेर लिया है और स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। घेरे गए इलाकों में अभी सर्च की जा रही है।
 

SP ने बताया- "हमें सुबह करीब 7:30 AM पर ईमेल मिले, और हम सभी डिटेल्स को वेरिफाई कर रहे हैं। अभी तक, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।  इससे पहले दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह, देश की राजधानी के नौ स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल भेजे गए। ये धमकियां सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे के बीच मिलीं। अलर्ट के जवाब में, दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट की टीमों और बम डिस्पोजल स्क्वॉड को तुरंत प्रभावित स्कूलों में भेजा गया।

